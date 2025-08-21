指台中超徵稅金 公民團體齊聚市府喊：地方加碼、盧秀燕發5萬

多個公民團體集結市府廣場，要求盧市府還稅於民。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/21 20:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中央同意普發現金1萬元，多個公民團體今天晚上集結市府廣場前，進行「市民肥皂箱」活動，批市長盧秀燕市政發展遲滯、民怨日增，若市府不會做事，應將超徵稅金還給市民，盧秀燕任內賣地1023億所得，平均每位市民可分到 3.5萬元，若加上超徵稅收與新版財劃法預算挹注，市民人均應可分得近6萬元，尤其9月要開學了，請盧媽媽發5萬元，讓人民繳學費；對此，市府不回應。

新北市議會民進黨團20日於臨時會提出「普發現金4萬6」臨時動議案，議長裁示交由新北市政府研議辦理；台中市多個公民團體今晚在市府前廣場集結，要求中市府普發現金5萬元。

活動發起人昇星表示， 台中市近幾年已累積超徵415億，加上交通罰單120億及賣地金額1023億元，這些錢要經過全民同意，要還給市民、與市民共享，他痛批國民黨立法院黨團726大罷免前推普發一萬元要求，排擠了丹娜絲風災特別條例，國民黨各縣市政府還說中央政府要如何發放；現在市民有求於地方政府，要求普發現金，但包含盧秀燕等國民黨各縣市首長卻逃避推諉，非常荒謬。

陳姓公民也呼籲盧秀燕真實回應普發現金民意，目前新北、台南很急切地討論，新北及台南市議會都通過普發現金提案，盧的態度令人無法接受，普發現金是主流意見，要求發放；他並批盧秀燕今天請假為反罷免宣傳、未專心市政，希望盧回應民眾普發現金需求。

張姓公民則表示，很快就到9月份，開學要繳學費，請盧媽媽發5萬元現金，大家有錢繳學費；他強調，台中市各種開支數一數二的高，如停車費，造成市民重大負擔，請盧媽媽趕快把現金發出來。

眾人舉起「新北做得到，台中我也要」的手舉牌，高喊「還稅於民，中央1萬，地方加碼，盧秀燕發5萬。」

