    林楚茵：民進黨6度為軍公教加薪 國民黨作孽才是元兇

    2025/08/21 20:15

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會今（21日）通過明年度中央政府總預算案，未包含軍人待遇調整及警消退休條例部分，國民黨立委徐巧芯質疑，不編預算是「違法的行為」，恐讓所有軍人寒心。對此，民進黨立委林楚茵反擊說，民進黨執政幫軍公教加薪6次，反觀前總統馬英九執政只加1次，國民黨愛違法亂惡搞大法官是自作孽，才是不讓國軍加薪的元兇。

    林楚茵細數，總統賴清德早在今年4月就為國軍加薪，114年國軍已經調薪兩次，事實上，民進黨執政期間共幫軍公教加薪六次，但馬前總統任內則只加一次。

    林強調，卓院長說的很明白，先釋憲，「視未來憲法結果立刻調整，必要時追溯補齊」，但元兇是惡意杯葛大法官人事同意按的藍白，導致憲法法庭開不成也無法釋憲，痛批國軍加薪三萬進度被卡，「國民黨才是不讓國軍加薪的元兇，徐巧芯是在急什麼？」

    國安人士進一步說明，過去一年來，政府和民間積極提升全社會防衛韌性，賴總統也多次呼籲朝野共同支持國防改革、國防預算，做國軍最堅實後盾，展現自我防衛決心。中國軍費開支從2000年起逐年攀升，2025年軍費已經達到人民幣1.78兆元，年增7.2％，比台灣國防預算高出12.5倍。

    該人士指出，中國的威脅已經從第一島鏈、第二島鏈，甚至跨到第三島鏈，壓迫區域安全及和平，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。面對中國不斷的文攻武嚇，台灣更應該全力推動國防改革。

    近年我國防戰力持續升級，該人士細數，如M1A2T戰車、海馬斯火箭均已陸續交貨，大幅提升台灣的反登陸作戰、精準打擊、防空等核心能力；此外，台灣向美國軍購的66架新型F-16V戰機，首架也已經在今年三月份出場，預計今年底前可接收10架，力拚明年底66架全數運交。

    該人士強調，國防預算需要全體國人共同支持，朝野政黨應一起做國軍後盾，至於其他政治口水實在大可不必。

