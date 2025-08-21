為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    真不選了？鄭麗文表態選黨主席後 盧秀燕握手高喊「麗文加油」

    台中市長盧秀燕（右三）與前立委鄭麗文（右）熱情握手。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（右三）與前立委鄭麗文（右）熱情握手。（記者張軒哲攝）

    2025/08/21 20:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨主席改選將於10月舉行，原本黨內呼聲最高、被視為2028年總統參選人的台中市長盧秀燕，近日參選意願不高。前立委鄭麗文日前指出，若盧秀燕823後不選黨主席，她將參選到底。今日盧跟鄭同場在台中挺楊瓊瓔，記者詢問盧秀燕此事，盧秀燕高喊「麗文加油」，鄭麗文回說「大家一起加油」，兩人握手相擁。

    核三延役公投與七名藍委罷免案23日登場，台中市長盧秀燕今日傍晚至大雅協助立委楊瓊瓔車隊掃街，呼籲台中民眾罷免投下不同意票，媒體詢問盧秀燕是否有參選黨主席重大消息宣布，她強調，重大消息就是保住楊瓊瓔，大罷免用7比0完封。

    今日傍晚立委邱鎮軍、鄭正鈐、徐欣瑩與鄭麗文南下台中替楊瓊瓔加油打氣，盧秀燕說，賴總統一上任開始政治鬥爭，卻連續發動三波罷免，從基隆市長謝國樑到第二波24名立委，罷免失敗後，又發動第三波，要罷免7名立委，大家要投出不同意罷免，請總統收手，不要再鬥爭了。

    楊瓊瓔說，國會不能沒有監督的力量，也不能只有一個色彩，呼籲大家一起投下不同意罷免。

    台中市長盧秀燕（右三）與前立委鄭麗文（右）熱情相擁。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕（右三）與前立委鄭麗文（右）熱情相擁。（記者張軒哲攝）

