    學者示警「認知戰比軍事威脅更危險」 台灣應掌握敘事戰主動權

    東海大學陸研中心副執行長洪浦釗。（記者廖振輝攝）

    東海大學陸研中心副執行長洪浦釗。（記者廖振輝攝）

    2025/08/21 20:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國長期對台發動灰色地帶襲擾、認知作戰。東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，中國藉由認知戰、敘事戰等手法滲透民心，比一次性軍事威脅更加危險，台灣應強化「心防」等自主韌性，並掌握敘事戰的主動權，像世界說清楚台灣不是「棋子」。

    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（21）日召開「台美日中四方互動的挑戰與前景」研討會。

    東海大學陸研中心副執行長洪浦釗指出，中國交叉使用統戰施壓、軍演威嚇等軟硬手法，意圖逼迫台灣讓步，且中國對台認知戰與敘事戰的攻勢不斷，透過社群平台、媒體輿論、各領域在地協力者的配合，綑綁外部敘事與內部批評，長期滲透台灣社會影響民心，「這種滲透，比一次性的軍事威脅更危險」，會慢慢改變台灣的社會氛圍，瓦解台人的心防。

    洪浦釗建議，台灣應強化自主韌性，尤其是「心防」韌性，且應深化與美日歐的合作，與民主盟友共同承擔安全及科技供應鏈重組，此外，也應掌握敘事主動權，向全世界說清楚，「台灣不是棋子，台灣是行動者；台灣不是挑釁者，台灣是反抗侵略的和平守護者」。

    談及大罷免對台灣國安的影響，東海大學陸研中心主任、政治系副教授林子立指出，疑美論的盛行不只會影響台灣選舉，也會影響台美關係，當川普在對世界各國進行忠誠審查時，台灣疑美論若愈燒愈烈，一定會影響川普協助台灣的信心，因此，他認為應謹慎管控疑美論，任其延燒，去懷疑美國，對於台灣的安全及經濟發展完全沒有好處。

    陸委會副主委沈有忠則認為，有必要強化與社會的重新溝通，建立對中國滲透、威脅的認知，不能夠因為罷免造成國內社會對立，導致免對中共威脅產生意見分歧。

    東海大學中國暨區域發展研究中心舉辦「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會，陸委會副主委沈有忠（中）、中正大學政治學系教授蔡榮祥（左二）、東海大學陸研中心主任林子立（右二）、副執行長洪浦釗（右一）、台灣大學政治學系教授陳世民（左一）等人與會。（記者廖振輝攝）

    東海大學中國暨區域發展研究中心舉辦「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會，陸委會副主委沈有忠（中）、中正大學政治學系教授蔡榮祥（左二）、東海大學陸研中心主任林子立（右二）、副執行長洪浦釗（右一）、台灣大學政治學系教授陳世民（左一）等人與會。（記者廖振輝攝）

