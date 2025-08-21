明年國防支出占GDP3.32％ 學者：應藉機向上提升國防產業

東海大學中國暨區域發展研究中心舉辦「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會，陸委會副主委沈有忠（左二）、中正大學政治學系教授蔡榮祥（左三）、東海大學陸研中心主任林子立（右二）、副執行長洪浦釗（右一）、台灣大學政治學系教授陳世民（左一）等人與會。（記者廖振輝攝）

2025/08/21 19:45

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院會拍板明年度中央政府歲出，其中，國防支出整體金額約9495億元，占GDP約3.32％。學者指出，台灣應利用國防支出提升，向上提升國防產業，國防產業現在對於世界各國來說，已是個增加GDP及收入的重要來源。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天召開「台美日中四方互動的挑戰與前景」研討會。

陸委會副主委沈有忠說，我國提升國防預算，最主要購買對象一定是美國，勢必會提升台美在軍事議題上的合作關係，因為美方賣完武器後，仍有義務確保武器能在台發揮作用。

沈有忠指出，我國花錢購買武器，但希望能往上、外溢到台美技術上的合作研發，以及後勤補保的溝通。

沈有忠強調，台灣要能夠自我防衛，確保台海地區和平穩定的現狀，台灣應對中國軍事威脅的第一線，在國防預算方面，確實還需要有更多決心，展現自我防衛的態度。

東海大學陸研中心主任、政治系副教授林子立則認為，國防支出不只是支出，而代表著國防產業的提升，國防產業現在對於世界各國來說，是個增加GDP及收入的重要來源，台灣應利用國防支出提升，向上提升國防產業。

中正大學政治學系教授蔡榮祥則說，軍事支出的提升是證明台灣你有意願與決心增強軍事實力，美國、川普政府要看到台灣到底有什麼決心，他也喊話，希望台灣在野黨也有同樣的決心。

東海大學陸研中心主任林子立。（記者廖振輝攝）

中正大學政治學系教授蔡榮祥。（記者廖振輝攝）

