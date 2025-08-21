為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    明年國防支出占GDP3.32％ 學者：應藉機向上提升國防產業

    東海大學中國暨區域發展研究中心舉辦「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會，陸委會副主委沈有忠（左二）、中正大學政治學系教授蔡榮祥（左三）、東海大學陸研中心主任林子立（右二）、副執行長洪浦釗（右一）、台灣大學政治學系教授陳世民（左一）等人與會。（記者廖振輝攝）

    東海大學中國暨區域發展研究中心舉辦「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會，陸委會副主委沈有忠（左二）、中正大學政治學系教授蔡榮祥（左三）、東海大學陸研中心主任林子立（右二）、副執行長洪浦釗（右一）、台灣大學政治學系教授陳世民（左一）等人與會。（記者廖振輝攝）

    2025/08/21 19:45

    〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院會拍板明年度中央政府歲出，其中，國防支出整體金額約9495億元，占GDP約3.32％。學者指出，台灣應利用國防支出提升，向上提升國防產業，國防產業現在對於世界各國來說，已是個增加GDP及收入的重要來源。

    東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天召開「台美日中四方互動的挑戰與前景」研討會。

    陸委會副主委沈有忠說，我國提升國防預算，最主要購買對象一定是美國，勢必會提升台美在軍事議題上的合作關係，因為美方賣完武器後，仍有義務確保武器能在台發揮作用。

    沈有忠指出，我國花錢購買武器，但希望能往上、外溢到台美技術上的合作研發，以及後勤補保的溝通。

    沈有忠強調，台灣要能夠自我防衛，確保台海地區和平穩定的現狀，台灣應對中國軍事威脅的第一線，在國防預算方面，確實還需要有更多決心，展現自我防衛的態度。

    東海大學陸研中心主任、政治系副教授林子立則認為，國防支出不只是支出，而代表著國防產業的提升，國防產業現在對於世界各國來說，是個增加GDP及收入的重要來源，台灣應利用國防支出提升，向上提升國防產業。

    中正大學政治學系教授蔡榮祥則說，軍事支出的提升是證明台灣你有意願與決心增強軍事實力，美國、川普政府要看到台灣到底有什麼決心，他也喊話，希望台灣在野黨也有同樣的決心。

    東海大學陸研中心主任林子立。（記者廖振輝攝）

    東海大學陸研中心主任林子立。（記者廖振輝攝）

    中正大學政治學系教授蔡榮祥。（記者廖振輝攝）

    中正大學政治學系教授蔡榮祥。（記者廖振輝攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播