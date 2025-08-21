為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    罷團批對多起校園性平案噤聲 馬文君團隊：不予回應

    「All罷馬」罷團監督南投縣校園性平案，質疑立委馬文君長年對性平案件噤聲，未監督也沒有作為。（「All罷馬」罷團提供）

    2025/08/21 19:26

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君進入倒數，「All罷馬」罷團今繼續質疑，南投連年發生重大性平案，但馬文君對此卻噤聲、未監督，也未對受害學生做過任何事，要求馬正面回答，對此，馬文君團隊不予回應。

    「All罷馬」罷團日前提出質疑，指出馬擔任立委任內，南投發生多起校園性平案，例如某高中女學生遭性侵，以及竹山鎮大鞍國小校長劉育成性侵女學生，其與南投縣議長何勝豐關係密切，馬又與何交情良好，2人就是共犯結構、包庇犯罪。

    罷團今表示，何勝豐對此抨擊罷團是「亂扯一通」、「政治操作」，但他們要強調，這不是抹黑，而是最基本的民主監督，尤其馬身為國會議員，可以要求教育部清查、可以推動修法補漏洞，並協助受害學生，但馬什麼都沒有做，只在乎潛艦，不在乎受害學生。

    罷團說，南投的人民、孩子，都值得一個負責任的答案，此一事件真正缺席的人，不是發起監督的公民，而是對性平案件選擇噤聲的馬文君。

