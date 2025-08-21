攜手打擊跨境毒品走私 台美簽署合作備忘錄

美國在台協會（AIT）表示，駐美台北經濟文化代表處及AIT雙方代表18日簽署合作備忘錄，將強化美國緝毒署（DEA）與台灣高等檢察署間的情資共享，提升調查與起訴跨境毒品走私組織的效率。（路透檔案照）

2025/08/21 18:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國在台協會（AIT）表示，駐美台北經濟文化代表處（TECRO）及AIT雙方代表18日簽署合作備忘錄，將強化美國緝毒署（DEA）與台灣高等檢察署間的情資共享，提升調查與起訴跨境毒品走私組織的效率。

AIT今表示，第四屆年度「跨境緝毒合作論壇」19日於美國維吉尼亞州阿靈頓郡的美國緝毒署總部舉行，也是該論壇首次在美國本土舉行；來自台灣、美國及其他國際夥伴的高階執法官員齊聚，致力強化合作，攜手打擊跨境毒品走私及相關犯罪活動，論壇與會單位包括美國緝毒署、聯邦調查局、美國郵政檢查局、美國海關及邊境保護局，以及台灣的執法機關。

AIT指出，駐美台北經濟文化代表處與美國在台協會雙方代表，18日簽署強化美國緝毒署與台灣高等檢察署情資共享的合作備忘錄，並於19日論壇展示備忘錄。

美國緝毒署亞太處長John Scott表示，跨境緝毒合作論壇展現了台灣與美國一致的決心，雙方將攜手打擊毒品走私的禍害；緝毒署很清楚，國際合作是瓦解毒品走私組織的關鍵，這次論壇是很好的機會，有助於深化夥伴關係、共享情報、制定策略，來打擊全球毒品貿易。

台灣高等檢察署指出，今年舉辦的論壇以及簽署的合作備忘錄，為深化國際執法網絡合作建立了全新起點，上述努力均為達成一項明確的目標，瓦解跨境毒品走私組織並守護太平洋兩岸民眾的健康與安全。

AIT說，台灣打擊偽藥生產的重要里程碑也成為論壇焦點，依據台灣今年3月31日生效的新規，所有於台灣出口的打錠機、零件及模具均須加印序號，不僅創下亞洲先例，更是防範打錠設備流入非法市場的關鍵一步。

