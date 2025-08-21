政院召開「穩定物價小組」會議 農業部：9月上旬菜價漸趨穩定

農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定。（資料照）

2025/08/21 18:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年7月以來颱風與豪雨頻仍，隨著中元節將至，各地普度及祭祀活動即將盛大展開，行政院副院長鄭麗君今（21）日召開「穩定物價小組」會議，並請農業部及經濟部等相關單位，密切監控中元普度祭祀商品、牲禮供應及價格情勢。農業部在會中表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定。

為因應產地復耕期間蔬菜短期供應缺口，農業部輔導農民團體依市場需求，滾動釋出庫存蔬菜，並協調進口蔬菜加速通關、充裕市場貨源。在零售端部分，農業部輔導農民團體結合全台全聯福利中心、大全聯、愛買等連鎖賣場，自8月15日起推出甘藍優惠專區，另於全台全聯門市設置平價蔬菜優惠專區，供民眾選購平價蔬菜。

請繼續往下閱讀...

此外，中元節為我國重要傳統節日，農業部已盤點相關應節產品，並於節前5至7日加強調配、增加供應，包括：蔬菜增加5.6%、水果增加3.6%、花卉增加3.3%、毛豬增加16.7%、土雞增加13.8%、水產增加9.2%，確保市場供貨無虞，滿足國人需求。

餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品也是祭祀常見供品、民眾經常消費品項，零售通路亦推出促銷優惠活動，如：買一送一、滿額優惠、特惠組合等，可供消費者選擇。鄭麗君請經濟部持續注意國內各超市量販等零售通路販售之常見供品價格。另針對外食費用上漲，亦要求經濟部加強監測餐飲市場價格動態。

鄭麗君表示，中元普度推升祭祀供品需求，加以開學季、中秋節即將相繼到來，將推升相關食材、商品需求，請物價聯合稽查小組密切注意價量變動之合理性，不定期啟動稽查，避免發生哄抬、囤積等不法情事，確保市場秩序，嚴格把關消費者權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法