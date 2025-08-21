為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    挺竹縣2林思銘竹北反罷車掃 高虹安籲選民一起來終結大惡罷

    國民黨新竹縣立委林思銘（中）今天傍晚由停職中的新竹市長高虹安（右）陪同，出動車隊在竹北掃街造勢，宣傳反惡罷。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣立委林思銘（中）今天傍晚由停職中的新竹市長高虹安（右）陪同，出動車隊在竹北掃街造勢，宣傳反惡罷。（記者黃美珠攝）

    2025/08/21 18:23

    〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣立委林思銘為了爭取竹2選民支持不被罷免，今天傍晚在停職新竹市長高虹安、國民黨新竹縣議會副議長王炳漢陪同下，出動車隊在竹北市區掃街拜票，懇託鄉親力挺。高虹安則說，她726在新竹市以全國最高的不同意罷免票成功反惡罷，所以今天到新竹縣幫忙林思銘，希望大家一起來終結大惡罷，讓未來不要再有勞民傷財的大罷免出現。

    林思銘說，823請竹2的鄉親一定要出門投票且延續新竹市的氣勢，繼續反惡罷成功。同時也在重啟核三公投票投下同意票，讓新竹的電力穩定，讓台灣有電力、電價就能更「美麗」，產業也才能永續發展。

    他並再次指控立委范雲等民進黨中央、地方黨公職人員，移花接木誣指他在每場反惡罷問政說明會，發放整串的土司、衛生紙給到場者。他相信新竹鄉親的智慧，一定不會被奧步矇蔽，請竹2的選民週六一定要挺身而出，挺他留在國會繼續打拚。

    高虹安說，她上次來新竹縣替林思銘助講就提出過3個一定要出來投不同意罷免的理由。實戰經歷過726大罷免在新竹市失敗，她能開出12萬4360張、全國最高的不同意罷免票，就是靠努力走上街頭，透過公民宣講、掃街活動，才成功讓民眾知道投票反惡罷的重要性。她來新竹縣再幫林思銘加油，希望團結更多力量支持林思銘、支持公投議題，大家一起來終結大惡罷，讓未來不要再有勞民傷財的大罷免出現。

