批藍白修法衝擊台南財政 黃偉哲：加劇南北差距

台南接連遭逢丹娜斯風災及0728豪雨，市長黃偉哲批藍白粗暴通過新版財劃法衝擊中央及台南財政，面對極端氣候將壓縮治水等施政空間。（台南市府提供）

2025/08/21 18:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院今（21）日拍板115年度中央政府總預算案，因財政劃分法修正及國防等重大支出需求，中央計畫舉債2992億元，加上特別預算1008億元，合計需舉債約4000億元。對此，台南市長黃偉哲批評，藍白立委粗暴通過新版財劃法，導致中央歲入大幅減少，必須舉債通過總預算，地方財政面臨前所未有衝擊，甚至出現「巧婦難為無米之炊」的困境。

黃偉哲指出，立法院在缺乏完整配套與地方溝通下修法，使分配制度不均，中央財政吃緊，加劇南北差距，對基層治理與台南市政推動造成沉重壓力。依行政院估算，財劃法修正後，普通統籌分配稅款及一般性補助款額度尚未確定，台南115年度總預算案歲入暫以114年度額度編列，核編結果短差47.58億元。若加上財劃法後增加的普通統籌分配稅款163億元及事權移轉支出約278億元，財政壓力更為龐大。

在計畫型補助方面，截至目前中央核定台南部分，較114年度減少228.41億元，主要因中央擬將計畫型補助比例降至50%，尚未完成修正。黃偉哲強調，雖然財劃法修正後台南市增加統籌分配稅款163億元，但每人平均僅2.6萬元，遠低於台北市4.46萬元，與南科產值及對國家經濟貢獻不成正比。

事權轉移支出方面，台南需額外承擔國立高中職改隸及私立高中退撫不足約99億元、勞健保政府負擔85億元、農民福利及社會保險約80億元、節能家電8億元、以及省立醫院改隸6億元，共計約278億元，加上軍公教加薪3%所需地方分擔支出，壓縮市府在治水、交通及社會福利等施政空間。

此外，台南財政體質欠佳，歲出約7成依賴中央補助，其中計畫型補助尤其重要。台南軌道建設仍在起步階段，總經費約4239億元，其中中央補助約2660億元，若補助比例調降，恐將影響其他建設計畫推動。

