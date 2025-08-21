分析民進黨執政5大危機！黃暐瀚：「不是多數就贏」絕不能再出現

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

2025/08/21 21:39

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨分別在2000年、2016年贏得總統大選，媒體人黃暐瀚表示，這兩次勝選成功因素可分為「民主」、「進步」、「抗中」、「親美」、「文宣」五點；但現在過去的「優勢」，今日卻反成「弱點」，這也是2028民進黨的執政危機。

黃暐瀚今日在臉書發文分析民進黨過去兩次執政的成功因素，與現在的對比：

請繼續往下閱讀...

1.民主：

早年國民黨威權專制，黨外代表「民主價值」。如今大罷免被多數選民認為是「選輸翻桌」，沒有民主素養。反罷才是「民主」，民進黨被視為正在「破壞民主」。

2、進步：

民進黨堅持的進步價值很多（清廉勤政愛鄉土、居住正義、兩性平權等），其中一項「反核」，卻遭遇世界趨勢的挑戰，當世界各國都使用核電，連日本都恢復核電的時候，「堅持不用核」在今天的台灣，無法被認為是「進步價值」。

3、抗中：

可能大罷免無關兩岸議題，又或是台灣多數民意已轉向不想抗中。

4、親美：

因為抗中，所以過去一向親美，但川普上台後對台關稅、台積電赴美、賴清德過境紐約被拒等事，都讓台灣民眾感覺不到美國的善意。

5、文宣：

一個「萊爾總統」的諷刺影片，打得民進黨無力反駁。網路諷刺最多的「不是票多就贏」、「核三公投不能決定」等迷因哏，其實都與賴總統的說法有落差（不是表決多數贏，就可以）（核安問題，不是公投能解決），但民進黨卻無力論述，無法反駁。不適應網路世代媒體傳播的民進黨，只能被藍白壓著打。

黃暐瀚表示，2028的總統選舉，將是民進黨「連續第四次」（2016、2020、2024、2028）爭取執政，當得太久，民眾會膩，先天已經不利，再加上「民主、進步、抗中、親美、文宣」眼下全輸，除了期待「親美、抗中」在遇到總統大選時，民眾會有不同選擇之外，「民主、進步、文宣」三項明顯落後，得有明確扭轉之策。

黃暐瀚舉例，如果核三公投通過，就該順應民意啟動運轉程序，重建民眾對「民主」（多數贏）、「進步」（包容多元）的信心；「不是多數就贏」類似的談話，絕不能再出現，否則2028堪憂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法