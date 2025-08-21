為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沉寂2年 「建中共產黨」IG今發文：為促進學生自治成立、與中共無關

    建中共產黨粉專沉寂2年後發文，表示組織已經基本停止運作。（翻攝IG）

    建中共產黨粉專沉寂2年後發文，表示組織已經基本停止運作。（翻攝IG）

    2025/08/21 18:27

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立建國中學近日被爆有學生以「共產黨」名義進行活動，而已經2年沒發文的IG粉專「建中共產黨」今（21日）也發文表示，目前組織基本上停止運作，而當初成立主要為促進學生自治、爭取學生權利，改善舊有法律制度、在建中推動政黨法與不分班班級代表等；此外，也要洗刷共產主義等同中共污名，正確教育大眾什麼是共產主義。

    「建中共產黨」IG帳號強調，與中國共產黨無關，並批中國共產黨目前運作模式，基本上可以說是披著威權資本主義的共產黨，連中共國內的共產主義者也會被中共迫害，他們與中共不只沒有關聯，更堅決反對中共以及其在中華民國（台灣）的侵略行為。

    「建中共產黨」粉專管理者（總書記）表示，他是建中應屆畢業生，該黨與他的行為與建中科學班皆無關聯，而他本人及黨都不支持民眾黨以及民眾黨前主席柯文哲，更不支持民進黨或國民黨。

    粉專指出，身為參與學生自治、關心台灣與國際政治的一名高中生，以共產黨之名收穫流量，並認為可以拿來做些什麼，所以就有了些社論跟黨宗旨等等的東西，而其他共產黨內也不乏有這種人才，所以才會有校際共產聯會ICF。而目標大致有： 促進學生自治、爭取學生權利；改善舊有之法律制度、在建中推動政黨法與不分班班級代表等；洗刷共產主義等同中共之污名，並正確教育大眾什麼是共產主義。

    粉專也說，組織現狀基本上「死了」，黨員已經差不多都畢業，校際共產聯合會也因為活躍成員太少無法運作，簡單來說就是爛尾了。

