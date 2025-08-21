「板橋大刪元」連署文件明銷毀 確保個資不外洩

推動罷免新北市第七選區國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」團隊將於22日集中銷毀所有連署書等個資文件。（資料照）

2025/08/21 18:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕7月26日第一波罷免全台24位國民黨立委失利，推動罷免新北市第7選區藍委葉元之的「板橋大刪元」今天說，明天（22日）會在律師見證下完成所有涉及個資文件的集中水銷作業，總計46箱，確保市民連署的資料與志工個資均不會外洩。

「板橋大刪元」發言人莫莉說，22日將在律師黃思維的全程見證下，完成所有個資文件的集中水銷作業，水銷資料包括一階收件連署書扣除送件的未送件連署書、二階收件連署書扣除送件的未送件連署書、二階個人同意聲明書、志工保密切結書及其他相關資料，共計46箱。



莫莉說，大刪元團隊遵守承諾，正式銷毀所有個資文件，確保板橋東區市民連署的資料與志工個資均不會外洩。

「板橋大刪元」指出，謝謝民主路上同行的每一位，簽下的連署書雖然銷毀，大家一起打過的美好的仗，會永遠銘刻在台灣的民主歷史上。公民大罷免運動至此畫下一頁民主篇章的句點，未來還有當跑的路，期許在下個篇章與大家持續同行，守護我們美好的、小小多山的國家，台灣。

