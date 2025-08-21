為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「板橋大刪元」連署文件明銷毀 確保個資不外洩

    推動罷免新北市第七選區國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」團隊將於22日集中銷毀所有連署書等個資文件。（資料照）

    推動罷免新北市第七選區國民黨立委葉元之的「板橋大刪元」團隊將於22日集中銷毀所有連署書等個資文件。（資料照）

    2025/08/21 18:17

    〔記者賴筱桐／新北報導〕7月26日第一波罷免全台24位國民黨立委失利，推動罷免新北市第7選區藍委葉元之的「板橋大刪元」今天說，明天（22日）會在律師見證下完成所有涉及個資文件的集中水銷作業，總計46箱，確保市民連署的資料與志工個資均不會外洩。

    「板橋大刪元」發言人莫莉說，22日將在律師黃思維的全程見證下，完成所有個資文件的集中水銷作業，水銷資料包括一階收件連署書扣除送件的未送件連署書、二階收件連署書扣除送件的未送件連署書、二階個人同意聲明書、志工保密切結書及其他相關資料，共計46箱。

    莫莉說，大刪元團隊遵守承諾，正式銷毀所有個資文件，確保板橋東區市民連署的資料與志工個資均不會外洩。

    「板橋大刪元」指出，謝謝民主路上同行的每一位，簽下的連署書雖然銷毀，大家一起打過的美好的仗，會永遠銘刻在台灣的民主歷史上。公民大罷免運動至此畫下一頁民主篇章的句點，未來還有當跑的路，期許在下個篇章與大家持續同行，守護我們美好的、小小多山的國家，台灣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播