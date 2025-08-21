陸委會民調：近7成5不同意軍公教擁有中國身分證

陸委會今日公布民調。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布民調結果顯示，近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張，7成以上不同意「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」的說法，而面對中共對台統戰滲透威脅，近7成5不同意軍公教人員擁有中國身分證件。

陸委會發言人梁文傑表示，台灣民意反對中共矮化我國家主權的政治主張；贊成兩岸互不隸屬、維持現狀，並認為中共對台滲透嚴重，支持政府強化兩岸交流安全管理。

民調顯示，近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張（83.7%），7成以上不同意「兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分」的說法（71.8%）。調查並顯示，8成5左右民眾支持政府主張「廣義維持現狀」（86.4%），強調台灣的未來由台灣2300萬人決定（83.1%）、近7成5贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（74.3%），維持長期穩定趨勢。

梁文傑指出，逾6成5民眾認為近年來中共對台灣的滲透作為愈來愈嚴重，占65.5%。面對中共對台統戰滲透威脅，不同意軍公教人員擁有中國身分證件達74.5%。贊成公務人員前往中國、香港、澳門須事前申請許可，有66.2%；認為政府對於申請來台交流的中國人士，要加強審查和管理則有66.5%。

陸委會強調，當前兩岸關係緊張的癥結，在於北京當局堅持以僵化的政治思維處理兩岸事務，不願正視兩岸「互不隸屬」的客觀事實，呼籲對岸務實面對兩岸現實及台灣主流民意，與台灣進行良性、善意的互動往來。政府將持續積極落實「國安統戰威脅十七項因應策略」，加強完備國安法制及兩岸交流管理、強化台灣民主韌性、防範中共對台統戰滲透，以維護我國家主權及台灣民主自由生活方式。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在今年8月14日至18日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1075份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。

