    明年度國防預算採「北約模式」創新高 學者：解嚴後的校正回歸

    國防院國防戰略及資源研究所所長蘇紫雲（中）。（資料照）

    國防院國防戰略及資源研究所所長蘇紫雲（中）。（資料照）

    2025/08/21 18:00

    〔記者方瑋立／台北報導〕行政院拍板明年度國防預算採「北約模式」計算，納入海巡、退役官兵退休給付等支出，規模達9495億元，預估佔GDP3.32%。對此，學者蘇紫雲今（21）日受訪說，這其實屬於解嚴後的「校正回歸」，將當時原本就歸於國防支出的額度歸回。專家何澄輝則建議，政府也應進一步考慮將民防預算納入，同時細分不同身份別退役軍人所領取的給付，以如實反映真實戰力。

    國防院國防戰略及資源研究所所長蘇紫雲說，北約模式是將廣義的國防支出納入計算，台灣在解嚴後國防預算佔GDP9%，當時因訴求減少，因此將軍人退休俸預算移到退輔會，現在是「校正回歸」，這部份包括美國、日本、韓國都是算進狹義的國防預算。

    蘇紫雲強調，這是真實的防衛支出，各國都是把退役軍人的津貼放進計算。這是一個戰略溝通的算法，但應該正本清源擴大國防預算的分母基數，政府有責任與社會溝通、爭取國會支持，並且在增加國防預算的同時，除強調滿足軍事需求外，也應產生「國防經濟」的效果會更好。

    台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪說，北約模式不僅以軍事單位計算，為因應現代新型態衝突威脅，包括灰色地帶襲擾，台灣與中國海疆相接，因此也將海巡等第一線實際接觸的單位預算皆納入計算。

    何澄輝說，這樣的計算方式除充分展現台灣的防衛意志外，也可以從數據上看出台灣實際防衛支出，未來在全社會防衛韌性的民防預算上也應進一步納入，更可以向盟友加強展現我國決心，因為預算並非只是「數字遊戲」，也透露出政府對此的重視和宣示。

    不過，何澄輝也認為，退役軍人的退休俸有時並不一定能夠反映真實戰力，他建議主計單位更精細計算，例如只將具「備役」身份的撫卹、退休金分出納入，令數據可以如實呈現後備戰力的支出規模。其他如事業收支、對長輩的照護支出，可另納入社會福利分類統計，才能在中央總預算中平衡呈現。

