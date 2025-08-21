劉世芳「國家說」遭質疑兩國論 陸委會：不會矇眼說中國護照不是護照

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 17:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長劉世芳承認中華人民共和國為一個國家，遭前總統馬英九辦公室質疑，這是推動「新兩國論」。陸委會發言人梁文傑今天說，一個人是否擁有中華人民共和國護照或國籍，這是客觀事實，我們不會矇著眼說中國護照不是護照，也不會說一個中國籍人士他是無國籍人士，不可能的。

內政部長劉世芳11日受訪說「我們是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家」。

請繼續往下閱讀...

內政部近日預告「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法修正草案」，新增第三條規定，台灣人因申領中國身分證件而被註銷台灣身分者，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻等三原則之一，才能回復身分。

梁文傑在陸委會例行記者會回應，整個爭議是從我方要求中國籍人士入籍台灣必須註銷護照，或選上公職必須放棄對岸國籍開始，但必須強調一個人是否擁有中華人民共和國護照或國籍，這是客觀事實，我們不會矇著眼說中國護照不是護照，也不會說一個中國籍人士他是無國籍人士，不可能的。

梁文傑強調，護照和國籍到底有沒有那是一個客觀事實，這跟我們承不承認中華人民共和國沒有關係，政府是依據中華民國憲法增修條文，以及兩岸人民關係條例相關法規處理兩岸關係，這個角色和原則是不會變的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法