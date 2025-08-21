為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    侯友宜指普發4.6萬沒通過 議員李宇翔批造謠

    新北市議會民進黨團提案，要求市府還稅於民。（資料照）

    2025/08/21 20:54

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市議會民進黨團昨（20）日提案，要求普發現金4.6萬元，但市府聲稱議會「沒有通過任何提案」。對此，民進黨新北市議員李宇翔今（21）日強調，「這才是真正的造謠，把民主程序踩在腳下」。議員江怡臻說，議事紀錄明明白白寫著「送市府研究辦理」，而非提案通過。

    李宇翔今於臉書粉專提到，「侯友宜市府仗著藍營在議會的人數優勢，長期把議會當成自己的『議事局』，法案、預算想怎麼過，都是市府說了算。」

    李宇翔表示，昨天民進黨團在大會中臨時提案，要求市府把超收稅額還稅於民，普發市民每人4萬6000元，且依照議事規則，若有人反對才需清點人數並進行表決，若無異議則由議長裁示通過送市府研議。

    李宇翔解釋，「結果當場藍白慌了手腳，不敢表態，也沒有提對案，只能眼睜睜看著民進黨提案順利通過。但令人傻眼的是，侯友宜市長和市府發言人事後竟公然『越權』幫議會發言，聲稱議會『沒有通過任何提案』！」

    「這才是真正的造謠，把民主程序踩在腳下，完全漠視議會監督與運作。」李宇翔重申，新北市被國民黨一黨獨大執政快20年，議會也始終由藍營把持，「如今只不過是要求把超收的錢還給市民，讓大家過個好年，藍營就急得原形畢露。」

    李宇翔不滿，「不還錢給人民，難道是要繼續貪嗎？新北市已經被你們賺了將近20年，請問還不夠嗎？還錢於民，普發現金4.6萬！請侯市府趕快發錢！」

    江怡臻：議長裁示是送交市府研議

    江怡臻表示，議長裁示的是送交市府研議，議事紀錄明明白白寫著「送市府研究辦理」，而非提案通過。江怡臻補充，很多民進黨議員也都知道這一點，昨天並沒有上車；倒是卓冠廷議員完全搞不清楚，送市府研議好像就以為是提案通過，就等同馬上就要普發現金。

    江怡臻說，人民真正的期待，是市議員搞懂議事規則，不要把「交市府研議」，拿出來騙成「決議通過」；人民真正的期待，是市議員替市民著想，不要整天想著操作政治議題，把議場演成政論節目。

