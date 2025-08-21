軍公教不得設籍中國明年1月常態查核 陸委會：非忠誠查核

陸委會日前宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，發言人梁文傑今天強調，不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例已有規定。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 17:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府清查軍公教人員不得申領中國身分證、定居證，陸委會日前宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，依法不辦理銓審作業。陸委會發言人梁文傑今天強調，這個查核不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例已有規定。

關於軍公教核心人員外，未來哪些也會列入常態查核對象？梁文傑指出，明年1月1日開始是軍公教核心人員，主要因為軍公教體系非常龐雜，同一個單位裡面，身分會不太一樣，比如很多國營事業裡有考試進來的公務人員，也有民營化後適用勞基法的人。

梁文傑舉例，陸委會裡面就有公務人員，也有約聘僱，一時之間不太能全面性去做，現在是針對軍公教核心人員，未來會慢慢再看哪些類別的人員有需要做。

梁文傑強調，這個查核不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例有規定，台灣人不能拿中國身分證，如果台灣人取得中國大陸身分，就要取消台灣身分，那你怎麼當公務人員？

梁文傑進一步說，兩岸條例還有規定，各公務機關不得僱用或留用中國人民來做不許可的工作，這是有刑事責任，所以每一個公務機關在用人時，不管是正式公務員或者約聘僱、臨時雇員，如果沒有確定的話，可能就觸犯兩岸條例。

梁文傑指出，這樣做的目的是要讓所有公務機關遵循兩岸條例規範，讓公務機關用人時，都要知道你用的人到底符不符合資格，所以這個查核和忠誠查核是兩回事。

梁文傑表示，忠誠查核有另外一套系統，如果你到某些職務或機敏單位，要做忠誠查核，但常態化查核是純粹根據兩岸條例規定把它落實。

