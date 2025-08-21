為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍公教不得設籍中國明年1月常態查核 陸委會：非忠誠查核

    陸委會日前宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，發言人梁文傑今天強調，不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例已有規定。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會日前宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，發言人梁文傑今天強調，不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例已有規定。（記者陳鈺馥攝）

    2025/08/21 17:33

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府清查軍公教人員不得申領中國身分證、定居證，陸委會日前宣布，明年1月起施行「常態化、制度化查核」，軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，依法不辦理銓審作業。陸委會發言人梁文傑今天強調，這個查核不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例已有規定。

    關於軍公教核心人員外，未來哪些也會列入常態查核對象？梁文傑指出，明年1月1日開始是軍公教核心人員，主要因為軍公教體系非常龐雜，同一個單位裡面，身分會不太一樣，比如很多國營事業裡有考試進來的公務人員，也有民營化後適用勞基法的人。

    梁文傑舉例，陸委會裡面就有公務人員，也有約聘僱，一時之間不太能全面性去做，現在是針對軍公教核心人員，未來會慢慢再看哪些類別的人員有需要做。

    梁文傑強調，這個查核不是所謂的「忠誠查核」，而是兩岸關係條例有規定，台灣人不能拿中國身分證，如果台灣人取得中國大陸身分，就要取消台灣身分，那你怎麼當公務人員？

    梁文傑進一步說，兩岸條例還有規定，各公務機關不得僱用或留用中國人民來做不許可的工作，這是有刑事責任，所以每一個公務機關在用人時，不管是正式公務員或者約聘僱、臨時雇員，如果沒有確定的話，可能就觸犯兩岸條例。

    梁文傑指出，這樣做的目的是要讓所有公務機關遵循兩岸條例規範，讓公務機關用人時，都要知道你用的人到底符不符合資格，所以這個查核和忠誠查核是兩回事。

    梁文傑表示，忠誠查核有另外一套系統，如果你到某些職務或機敏單位，要做忠誠查核，但常態化查核是純粹根據兩岸條例規定把它落實。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播