明良臻涉罷免「查水表」悄回花縣府 陳培瑜：與傅崐萁密不可分？

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/08/21 17:28

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮縣府前民政處長明良臻涉罷免「查水表」案遭檢方起訴，請辭3個月後，低調回鍋縣府擔任簡任機要秘書。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜今質疑，明良臻與花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁之間的關係，到底是如何密不可分？才讓他可以立刻回府擔任機要秘書，也讓人懷疑花蓮縣政府對打擊犯罪的決心。

傅崐萁罷免案今年3月進行一階查對資料時，爆發民政處查水表案，明良臻今年5月被檢方依違反「個人資料保護法」起訴，隔天旋即辭職。但在罷免投票結束後，明良臻昨天悄悄回歸花蓮縣政府擔任10職等機要秘書。縣府人事室說明，明良臻任用機要秘書，並未違反公務人員任用法第28條明定的消極資格，因尚未判刑確定，人事任用沒有違法。

請繼續往下閱讀...

對此，定居花蓮多年的陳培瑜直指，明良臻是否有罪，這都是司法的事情，但花蓮縣政府決定用這麼一位有犯罪嫌疑及爭議的人，大家會懷疑花蓮縣政府對於打擊犯罪的決心。

陳培瑜說，明良臻個人做出疑似查水表的事情，背後到底有沒有相關人物的指令？在擔任機要秘書之前必須要對外說清楚，因為這是領人民的納稅錢，難道不需要對花蓮人民負責？何況，機要秘書所擔任的工作，並非一般人都能夠擔任的。

陳培瑜進一步質疑，明良臻與徐榛蔚、以及傅崐萁之間的關係，到底是如何密不可分？才讓他可以立刻回府擔任機要秘書，對於花蓮縣府此舉，她完全無法認同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法