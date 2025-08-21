回復台灣身分須有重大貢獻 陸委會：不是想拿就拿、想丟就可以丟

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 17:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣人民申請回復身分，內政部日前預告修正許可辦法，未來因申領中國身分證件，而喪失台灣身分，須符合對台灣國防安全、國際形象有重大特殊貢獻，才能回復身分，卻遭部分學者質疑逾越母法。陸委會發言人梁文傑今天強調，「台灣身分不是你想拿就可以拿，想丟就可以丟的」。

根據「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」修正草案，適用對象指在台灣原設有戶籍人民，因在中國設籍或領用中國護照，而喪失台灣身分者；但不包括中國人民取得台灣身分後，再轉換為中國身分者。

草案指出，為防止中共藉現行回復制度進行統戰滲透，因此增訂申請回復台灣身分，應有具體事證認定符合下列3種情況之一，包括對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻；有助於台灣整體利益；或基於人道考量。

值得注意的是，草案增訂3種得不予核發、撤銷及廢止許可的狀況，包括現在或曾為中共從事具有任何政治性目的宣傳；曾有或現有違背大陸政策或法令；有事實足認有危害國家利益之虞；該辦法的修正無需經立法院通過。

梁文傑在陸委會記者會表示，「我必須說，台灣身分很珍貴的，到目前為止會失去台灣身分，不外乎幾種狀況，一種是自願去中國大陸拿身分證，然後跟我們這邊說要放棄，譬如曾經有一位歌手千百惠就是這樣，她是去拿中國身分，然後跟台灣這邊自願放棄」。

梁文傑指出，「有些人是被我們查到，被強迫放棄台灣身分，但是不管你是哪一種情況，台灣身分是很珍貴的，要回台灣身分歷來我們都是審慎處理每一個案件」，「台灣身分不是你想拿就可以拿，想丟就可以丟的」。

梁文傑強調，這次內政部是把這些條件再做得更明確一點，也就是說，「你要有特殊理由」，譬如重大人道理由，或對台灣的利益有重大貢獻，或對台灣國家安全有重大價值等，才允許你回復，實際上這些條件都是過去審查回復台灣人身分的一個標準，現在只是把它更明確化。

梁文傑進一步說，「如果你當初已經自願放棄台灣身分，在我們的法律架構裡，你就是中國人，雖然你說是要恢復，但是實際上你是用中國人士的身分，想要重新取得台灣身分，並不是那麼容易的，也不應該那麼容易」。

此外，關於前聯電董事長曹興誠取得新加坡籍，後來又可以恢復我國籍。梁文傑回應，他不清楚這部分，因為兩岸條例並不處理這個，這個可以去問內政部。

