從粉底液到防曬噴霧 盧秀燕竟成「帶貨女王」

盧秀燕為江啟臣車掃前被媒體問及何欣純要她專心市政，立即打斷問題，拿出防曬噴霧噴別人也噴自己。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/21 17:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕前全妝勘災，保持完整妝容，使用粉底液引發關注，引發「粉底液之亂」，吸引女性爭相下單粉底液。盧秀燕今天請假一天為藍委站台車掃，再拿出防曬噴霧噴灑引發話題，為顏寬恒、韓國瑜、江啟臣及自己噴得滿頭、滿臉，被問及敏感話題時還拿出來噴，還直呼「滿好用的」、「藥妝店都有賣！」變身成為帶貨女王，已吸網友敲碗詢問品牌，再掀話題。

盧秀燕勘災時保持完整妝容引發「粉底液之亂」，吸引女性爭相下單粉底液，有網拍賣家在Threads發文表示，15天內賣出了100罐，甚至有不少通路已沒貨，而雅詩蘭黛官方對外說，百貨專櫃和官網目前貨量充足，16色選色協助消費者輕鬆選到命定底妝。

盧秀燕今天上午與藍委顏寬恒車掃時突然拿出防曬噴霧狂噴顏寬恒，也替自己噴滿臉，中午到南投與韓國瑜為馬文君車掃，也拿出來噴得韓國瑜一頭，再度引發話題，下午與江啟臣車掃也有備而來，除了噴自己，也大噴江啟臣、82歲議員張瀞分，電視台女記者、男女助理都被噴得滿頭，強調臉部撲粉不均勻，這瓶噴霧滿好用的。

盧秀燕知道前兩場拿出防曬噴霧造成話題，被媒體詢問時立刻回應，中南部太陽大要注意防曬，朋友塞了一瓶她沒用過防曬噴霧，覺得滿好的，車掃時大家都跟我要，話鋒一轉又繞回反罷，烈日當下、勞民傷財，要制止賴清德的無差別罷免。

不過媒體問及何欣純也要她專心市政，盧秀燕則立刻打斷問題、說謝謝，接著讓助理拿出她的防曬噴霧，對身旁的江啟臣、張瀞分等人及自己大噴防曬。

盧秀燕為江啟臣噴防曬噴霧。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕與江啟臣、張瀞分將防曬噴霧噴好噴滿後車掃。（記者蔡淑媛攝）

