全國NGO團體齊聚屏東反對核三延役 周春米：讓核三安全下莊

2025/08/21 17:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣公民參與協會秘書長何宗勳、綠黨創黨召集人高成炎等全國NGO團體今天齊聚屏東，帶來屏東三寶的「日頭、蔥頭、月琴」三樣禮物全力聲援屏東，強調核三已用了40年，不應該重啟，縣長周春米也強調表明，讓核三安全下莊。

反對核三延役公投，全國NGO團體中午聚集在屏東市火車站前廣場，台灣公民參與協會秘書長何宗勳、台大退休教授、綠黨創黨召集人高成炎、台灣環保聯盟會長謝志誠、苗栗反事業廢棄物掩埋場召集人陳清鑫、屏東縣準公共幼兒園聯盟理事長施彥仲等人到場，表達聲援屏東的立場，認為這是一場假的公投，屏東已經承受40年的核電風險，地方政府是依法除役，為了不讓屏東人孤單，全台灣公民力量鬥陣來守護家園。

公民團體也以屏東三寶來祝福，分別是「日頭」，象徵恆春日照強烈，太陽能潛力無窮，為屏東再生能源的希望，「蔥頭」則是代表土地的誠實與清香，揭穿政治黑心的「智慧之眼」，「月琴」代表傳承地方文化與音樂精神，用歌聲訴說核電下的生活壓力與渴望，後灣人文暨自然保育協會理事長楊美雲也用月琴在現場自彈自唱，用歌聲守護家園。

縣長周春米表示，感謝全國公民團體對屏東的加油和鼓勵，核三運轉40年就應該安全下莊停役，不要再運轉了，公投案推翻了社會共識和法律規定，40年來屏東人承擔了不安和憂慮，強調核三停役後回饋金不會改變，縣府承諾對社團、鄉鎮的補助和建設超過30億元，確保恆春半島的權益。

全國公民團體力挺屏東反對核三延役公投。（記者葉永騫攝）

