台灣39間高中有共產黨組織 梁文傑：年輕人對共產主義有幻想

陸委會發言人梁文傑今天說，年輕人對共產主義有幻想，其實是滿正常的，應該多了解共產黨怎麼走向專制獨裁，尤其史達林和毛澤東的恐怖統治怎麼來的。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/21 17:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣多所高中存在共產黨組織，更共同建立「台灣校際共產聯合會」，包括建國中學、板橋高中等校，全台高達39間學校有同類型組織。陸委會發言人梁文傑今天說，年輕人對共產主義有幻想，其實是滿正常的，應該多了解共產黨怎麼走向專制獨裁，尤其史達林和毛澤東的恐怖統治怎麼來的。

據瞭解，建中共產黨由學生成立，所設IG帳號表明「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」，但又聲稱「本黨與中共無關」。

該組織組成「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，下面更細分為「校組織」、「校主席（代表）」、「校委員會」。

「台灣校際共產黨聯合會」的決策委員會，則有建中共產黨、永春共產黨、成功共產黨、板中共產黨、台灣匿名委員會等。其他還有麗山共產黨、淡商共產黨等分布在幾個學校之中。

根據組織會員名單，有建中共產黨、板中共產黨、新莊高中共產黨、淡水商工共產黨、港中共產進步黨、永春共產黨、永中共產黨、芳和共產黨、大同共產黨、成功高中共產黨、介壽國中共產黨、海山共產黨。

以及台北東山共產黨、大安共產黨、麗山共產黨、附中共產黨、中山共產黨、復興商工新秩序黨、數位自由青年協會總部、竹北高中共產黨、南山共產黨、道明薩滿教共產黨、明倫高中共產黨、后綜高中共產黨等。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，他是從網路上看到這個訊息，看起來最後一次發文是2023年，不知道這個組織有無繼續存在。必須先說，台灣的「人民團體法」第2條本來有規定不得主張共產主義，但這一條在民國97年已經被大法官宣告違憲，所以在台灣是可以用共產黨名稱去內政部登記政黨的。

梁文傑指出，歷來有5個政黨是用共產黨的名義去內政部登記，有台灣人民共產黨、中華民國共產黨、中華共產聯盟、台灣民主共產黨、台灣共產黨。

梁文傑談及，必須要講的是，年輕人對共產主義有幻想，其實是滿正常的，因為共產主義是很重要的政治學說，其人道主義和烏托邦理想，很容易吸引年輕人，但是理論和現實是天差地遠的。

梁文傑強調，希望年輕人多研究一下中共的黨史和國際共產運動，現實的共產黨統治跟理想的共產主義社會完全是兩回事，現在的年輕人應該多去了解共產黨是怎麼走向專制獨裁的，尤其是史達林和毛澤東的恐怖統治是怎麼來的。

他直指，對於年輕人受到烏托邦理想的吸引，我們不會用法律的眼光去看，這個就是交給教育部和各地教育局去了解，依照程序去瞭解一下狀況。

