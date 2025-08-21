為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    館長狂舔共仍被當「特殊份子」 梁文傑：可能還捧得不夠努力......

    網紅「館長」陳之漢赴深圳直播，他19日在直播中自爆，因為被列入「特殊份子」，無法在抖音開設帳號，還被禁止在中國經商。（翻攝直播）

    網紅「館長」陳之漢赴深圳直播，他19日在直播中自爆，因為被列入「特殊份子」，無法在抖音開設帳號，還被禁止在中國經商。（翻攝直播）

    2025/08/21 16:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日在直播中自爆，因為被視為「特殊份子」，無法在抖音開設帳號，還被禁止在中國經商，也不能去看中共九三閱兵。對此，陸委會發言人梁文傑今天說，「可能是館長還捧得不夠努力，我覺得還要多努力，也許就會打動對方」。

    館長抱怨，九三閱兵看不成，想在抖音、bilibili等平台開設帳號也不行。雖然抖音滿坑滿谷都是他的影片，流量可能破億，但就是無法開帳號，完全沒辦法做生意。想要經商也被中國政府打槍，有去詢問當地政府，收到的回覆依舊是不行，原因是被列入「特殊份子」，需要有人背書，但他也找不到人。

    對此，梁文傑在陸委會記者會指出，要進抖音直播必須申請，裡面有許多規範，有些是抖音的規範，有些是中共網信辦或中宣部的規範，譬如不能有大面積刺青或內容流於低俗等。

    梁文傑強調，以館長過去的言論確實會被當成這樣，也許會有難度。「也可能是館長還捧得不夠努力，我覺得還要多努力，也許就會打動對方」。

    另外，台中市南屯區一家全家便利商店，近日發生一名蔣姓女子因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟然當場砸碎紅酒瓶，還猛搖啤酒罐向店員猛灑，有網友質疑她是中國籍配偶。

    關於此事是否為中共在擾亂台灣社會秩序？梁文傑回應，陸委會是台灣幾個特別重視反統戰、反滲透作為的單位之一，但不會把社會所有案件都連想到跟統戰滲透有關。

    梁文傑說，每天台灣發生這麼多事情，不可能都當成統戰滲透，這件事到目前為止是「社會秩序維護法」的單純事件，台中警方已說明，該女偵訊時是持中華民國身分證。

