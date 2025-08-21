盧秀燕為江啟臣車掃罵賴清德 被問綠委批評......拿防曬噴霧「救援」

盧秀燕為江啟臣車掃前被媒體問及何欣純要她專心市政，立即打斷問題，拿出防曬噴霧噴別人也噴自己。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/21 16:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕日前勘災時保持完整妝容引發「粉底液之亂」，也吸引女性爭相對粉底液下單，今天盧秀燕為藍委江啟臣車掃反罷免時再拿出防曬噴霧噴灑引起話題，強調總統賴清德上任1年半已發動3場罷免，包括基隆市長謝國樑、726大罷免，烈日當下、勞民傷財，呼籲823再投反罷票，要賴清德收手，不過被媒體提問綠委何欣純也要她專心市政，她則打斷問題，拿出防曬噴霧噴江啟臣及自己，還說藥妝店都有賣，宛如直播帶貨。

盧秀燕受訪表示，賴總統上任以來都在搞大罷免，已搞了3場，第一攤是謝國樑，第2攤是726大罷免，要罷與他不同政黨的24個立委，已經2攤了，民眾都說NO，仍不收手，823還要繼續罷免這7個委員。

盧秀燕說，賴清德就職才1年半，已經罷了3場，呼籲選民823出來守護民主，要制止賴清德，否則恐怕接下來2年半任期，每天都在搞政治鬥爭，不管民生，因此823不只要搶救江啟臣，也要搶救民主。

盧秀燕再指，賴清德罷免的標準是不同政黨就全罷，江啟臣這麼受大家肯定，卻要被罷免，因為他與賴清德不同政黨，因此這場罷免毫無正當性及正義，要選民守護江啟臣及守護台灣民主，出來制止賴清德，讓他回歸國政，照顧人民生活，不要政治鬥爭。

江啟臣則呼籲大家風雨無阻，823是關鍵一役，關乎台中地方發展及台灣民主未來，這幾天掃街拜票，大家反應熱烈，一定要出來投票反罷免。

盧秀燕指賴清德上任1年半已發動3場罷免，烈日當下、勞民傷財，呼籲823再投反罷票，要賴清德收手。（記者蔡淑媛攝）

江啟臣則呼籲大家風雨無阻，823是關鍵一役，這幾天掃街拜票，大家反應熱烈，一定要出來投票反罷免。（記者蔡淑媛攝）

