罷免貪污立委！籲823勇敢罷掉顏寬恒 民進黨議員陪罷團街頭舉牌

民進黨台中市議員張芬郁、李天生及林德宇陪「中二解顏」在霧峰呼籲「罷免貪污立委」。（罷團提供）

2025/08/21 16:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離大罷免823投票只剩2天，罷團「中二解顏」今天到沙鹿、大肚、龍井、烏日及霧峰區路口舉牌，民進黨台中市議會黨團副召張芬郁、市議員李天生及林德宇陪同在霧峰中正路鬧區路口，呼籲「罷免貪污立委」，有騎士經過回應引起眾人振奮，呼籲選民，勇敢走出來罷免藍委顏寬恒。

「下架貪污立委」，中二解顏志工上午7點起陸續到台灣大道七段（沙鹿之翼）、大肚區沙田路一段、龍井區竹師路等鬧區舉牌，晚間還要到霧峰夜市爭取選民支持罷免，志工說，每天這麼努力，就是不歡迎在地貪污立委，一審台中地院依貪污罪判7年10月，選民無法接受。

志工於烏日街頭高喊，顏寬恒說對烏日市政很認真，但他只會補馬路。對此，顏寬恒上午在台中市議員林昊佑大肚區服務處，由台中市長盧秀燕陪同車掃，顏寬恒說，大多數民意經過726投票，要求賴總統停止大惡罷，經濟狀態及國際局勢嚴峻，國家機器卻是對內政治惡鬥，沒有關心產業，民眾是反對大惡罷的。

藍委顏寬恒（中）說，民眾是反對大惡罷的。（記者黃旭磊攝）

