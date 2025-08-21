法務部擬「故意殺人不得假釋」草案 行政院審查中

法務部常務次長黃謀信。（記者陳彩玲攝）

2025/08/21 16:37

〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨今早開記者會宣揚提出「刑法部分條文修正草案」，針對無期徒刑分級進行修法。對此，法務部表示，113年憲判第8號已有明確表示，本部的立場是依法執行，就此部分也已研擬草案，加入不得假釋制度，目前行政院審查中。

依據113年憲判字第8號釋憲意旨，憲法法庭認為故意殺人的態樣廣泛複雜，在立法層面有進一步區別可能，建議有關機關定期檢討是否及如何區別行為樣態，從而限縮死刑的適用範圍，或另訂適當的替代刑罰，例如提高假釋門檻的特殊無期徒刑、更長期的有期徒刑等，以取代死刑。

據了解，法務部對此已研擬相關草案，提高假釋門檻，訂定「特殊無徒刑」或「更長期有期徒刑」，擬修正刑法第77條，在第二項增訂故意殺人或殺人未遂罪，判無期徒刑、或逾10年以上徒刑者，將不得假釋等規定。

國民黨立委吳宗憲今早開記者會表示，下週將排審刑法「無期徒刑分級」修法草案，主張「無期徒刑應分三級」，最重的第一級必須終身監禁不得假釋，第二、三級分別要服刑40年、25年才能申請假釋。

對此，法務部常務次長黃謀信今天下午受訪時表示，本部也已研議相關草案，目前送行政院審查中，有關無期徒刑部分也加入不得假釋制度，是否再細分等級，還需要進行相關討論。

