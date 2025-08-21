為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法務部擬「故意殺人不得假釋」草案 行政院審查中

    法務部常務次長黃謀信。（記者陳彩玲攝）

    法務部常務次長黃謀信。（記者陳彩玲攝）

    2025/08/21 16:37

    〔記者陳彩玲／台北報導〕國民黨今早開記者會宣揚提出「刑法部分條文修正草案」，針對無期徒刑分級進行修法。對此，法務部表示，113年憲判第8號已有明確表示，本部的立場是依法執行，就此部分也已研擬草案，加入不得假釋制度，目前行政院審查中。

    依據113年憲判字第8號釋憲意旨，憲法法庭認為故意殺人的態樣廣泛複雜，在立法層面有進一步區別可能，建議有關機關定期檢討是否及如何區別行為樣態，從而限縮死刑的適用範圍，或另訂適當的替代刑罰，例如提高假釋門檻的特殊無期徒刑、更長期的有期徒刑等，以取代死刑。

    據了解，法務部對此已研擬相關草案，提高假釋門檻，訂定「特殊無徒刑」或「更長期有期徒刑」，擬修正刑法第77條，在第二項增訂故意殺人或殺人未遂罪，判無期徒刑、或逾10年以上徒刑者，將不得假釋等規定。

    國民黨立委吳宗憲今早開記者會表示，下週將排審刑法「無期徒刑分級」修法草案，主張「無期徒刑應分三級」，最重的第一級必須終身監禁不得假釋，第二、三級分別要服刑40年、25年才能申請假釋。

    對此，法務部常務次長黃謀信今天下午受訪時表示，本部也已研議相關草案，目前送行政院審查中，有關無期徒刑部分也加入不得假釋制度，是否再細分等級，還需要進行相關討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播