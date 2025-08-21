政院明年度未編「2預算」 民眾黨團要總統換掉卓榮泰

行政院會21日討論通過115年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰表示，希望朝野各黨團能依過去審查預算共同經驗與共識底下，審查明年度總預算，行政院會努力促成更和諧、更有效率，且要在憲政體制下符合預算法精神。 （記者劉信德攝）

2025/08/21 16:20

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今表示，未將「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出總預算案時，也針對這兩案提出釋憲，未來視釋憲的結果，做必要的調整。民眾黨團痛批，卓榮泰只顧政治操作，違背民意與法治，最不適任閣揆當之無愧。

民眾黨團指出，立法院於今年1月三讀修正通過「警察人員人事條例部分條文」，因應通膨加劇、維持警消人員之退休後基本生活，修法調整警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得；另於6月三讀通過「軍人待遇條例修正案」，增加志願役、義務役待遇。

請繼續往下閱讀...

民眾黨團說明，上述兩修法，前者顧及警消防人員勤務危險度、傷亡率高，承擔高度工作風險，考量過去年改所訂的所得替代率早已不符現實，必須與時俱進調整，為傾聽真實民意。民眾黨團也召開三場公聽會，並進行兩次大規模民調，結果顯示高達七成的民眾都支持提高警消等特殊人員退休後的所得替代率。

此外，因應兩岸對峙升溫，國防預算不斷增加，兵源卻嚴重流失，民眾黨團續指，在野黨修法提高志願役薪資，照顧基層國軍、為國留才，改善過勞勤務，避免國防崩潰，但卓榮泰內閣竟以「假公平」作為藉口，阻擋國家為國軍提供應有保障，此行徑形同放任國軍兵源危機惡化，使國軍陷於人少事多的困境。賴清德政府之作為，猶如中共在地協力者，假挺台灣，真掏空國安。

民眾黨團主張，「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」均是立法院三讀通過，總統公布施行之法令，卓榮泰連最基本的依法行政都做不到，嚴重破壞國家民主法治，根本愧對國人、忝為行政院長，只知無限覆議、釋憲，又不敢承擔政治責任，總統應儘速撤換、內閣全面改組，以維法制。

「總統頒布施行之法令，卓榮泰竟敢公然違背！」民眾黨團質疑，賴清德總統與卓榮泰院長根本在唱黑白臉，卓榮泰之目無法紀、膽大妄為實為總統授意，倘賴總統認為軍警消待遇及退休金不應提高，應公開向國人進行說明，不要躲在閣揆背後當影武者，卻不敢面對人民。

民眾黨團呼籲，行政院切莫再公然違法，三讀之法令編列預算應依法編足，民進黨政府莫以政治鬥爭為樂、犧牲軍警消待遇，更不要繼續操弄不同職業、世代間的對立，把政黨利益置於國家利益之上。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法