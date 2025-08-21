為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    被綠營民代指控說明會發衛生紙、土司 林思銘回嗆造謠、將告到底

    國民黨立委林思銘說，民進黨新竹縣議員歐陽霆手持照片上男子拿的土司、衛生紙，並非他所發送的。（林思銘國會辦公室提供）

    國民黨立委林思銘說，民進黨新竹縣議員歐陽霆手持照片上男子拿的土司、衛生紙，並非他所發送的。（林思銘國會辦公室提供）

    2025/08/21 16:06

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第2選區國民黨立委林思銘今天下午用「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」！回應民進黨立委范雲等在立院記者會上對他的所有抨擊和指控。他特別鎖定民進黨新竹縣議員歐陽霆手持男子提著3串衛生紙、2條土司的照片，誣指是他月初在竹東某場反惡罷問政說明會的伴手禮，疑似暗指他涉嫌賄選，然而事實上他不但沒有送這樣的禮，問政說明會的時間、地點也不對，完全就是造謠，選後他該告的一定會告到底。

    林思銘也說，他公餘在晚上6點到7點在選區輪流舉辦小型反惡罷問政說明會，因值晚餐時段，所以團隊審酌公職人員選罷法相關規定後，一律送3分之1條土司給出席者充飢，價值沒有超過法律許可範圍，但從沒送過衛生紙，更遑論是整串衛生紙，若真有違法事證，他請對方直接向檢調檢舉。

    他早就預告民進黨已淪為造謠政黨，全黨上下奉著王義川的造謠手冊潑髒水，距離投票日愈來愈近，他們一定會傾全黨之力抹黑、造謠、混淆視聽，甚至傳播不實事實。這種沒有任何恥度的做法已近失心瘋狀態，不是正常民主攻防，是對民主最大的侮辱！

    他除了強調歐陽霆今天在記者會上出示照片中的物品他沒送過，也不曾在歐陽霆宣稱的日期、地點舉辦反惡罷說明會。他反轟在場立委范雲、陳培瑜、縣議員歐陽霆、竹北市代邵啟月、曾玉菱、前竹縣議員余筱菁身為執政黨各級民代，理應監督政府為民謀利、爭取權益，但大家看到這些人卻只會以未經嚴實查證的資料抹黑、甚至造假，令人唾棄。

    國民黨立委林思銘陣營出示，本週一在竹東某社區舉辦的問政說明會，與民進黨新竹縣議員歐陽霆所指月初時間有別，足見綠營造謠。（林思銘國會辦公室提供）

    國民黨立委林思銘陣營出示，本週一在竹東某社區舉辦的問政說明會，與民進黨新竹縣議員歐陽霆所指月初時間有別，足見綠營造謠。（林思銘國會辦公室提供）

