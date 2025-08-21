被爆兒子有美國籍？黃國昌稱「太太很不高興」：她要我別回應

台灣民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意萬華車掃。媒體聯訪（記者王藝菘攝）

2025/08/21 16:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓今（21）日表示，去年他清查民眾黨主席黃國昌土地，發現黃國昌把土地贈與給一位在國外出生的黃姓男子，他質疑該男子是黃國昌小兒子，且擁有美國籍。對此，黃國昌表示他的太太非常不高興，「她要我不要回應」，他還批四叉貓肉搜未成年小孩，是違法變態行為。

四叉貓今日在Threads上發文表示，去年他清查黃國昌的土地時，發現有一筆土地贈與給「黃XX」，「黃XX」身分證開頭是F17，他Google發現7代表在國外出生，因此判定黃國昌將土地贈與一名國外出生的黃姓男子。他因此推論，該男子是黃國昌小兒子，而黃國昌在美國讀過書，小兒子應該是在美國出生。

請繼續往下閱讀...

四叉貓表示，兒子孫子在哪國出生，其實是他們家的事情，「但小草整天攻擊賴清德是美國人的阿公，那我也想問問黃國昌是不是美國人的爸爸？他的小孩到底有沒有美國籍？將來台灣出事會不會依親去美國？」

綜合媒體報導，黃國昌今日下午宣傳核三研議公投，受訪時表示，他太太對此事非常不高興，要他不要回應，黃國昌還說：「這種肉搜未成年小孩的違法變態行為，我根本懶得理。」

對於黃國昌的回應，四叉貓則在Threads上再發文表示：「看來我又猜對了。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法