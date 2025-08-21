近9成羈押禁見被告具串滅證之虞 法務部反對黃國昌提案修刑訴法

法務部常務次長黃謀信。（記者陳彩玲攝）

2025/08/21 15:48

〔記者陳彩玲／台北報導〕民眾黨主席、立委黃國昌日前提出刑事訴訟法修法草案，主張刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押原因，法務部今天下午召開記者會，嚴正表達反對意見，並統計近5年遭羈押禁見的被告，有近9成被法官認定具串滅證之虞，若刪除此羈押理由，將嚴重影響打擊犯罪及向上溯源，籲請修法須衡酌犯罪追訴與公共利益，羈押制度不該應個案遭摧毀。

法務部統計，地檢署查獲電信詐欺集團案件數從2022年1709件、2023年2011件、2024年2729件，今年至7月已達2025件，呈現逐年攀升趨勢，其中法官裁准羈押禁見的被告，每年均有近9成具串滅證之虞；另以今年至7月底全國羈押禁見總數2154人進行分析，有逾5成為詐欺案件。

請繼續往下閱讀...

法務部常務次長黃謀信表示，依數據顯示，未來串供證不再為羈押原因，將難以偵辦電信詐欺相關案件；他表示，羈押制度的核心在於防止被告逃亡及保全證據，若將「勾串共犯或證人之虞」羈押原因排除，形同放任被告脅迫、利誘證人或共犯，規避法律制裁，將使證人無法受到完善保護，此情也與甫修正通過妨害司法關說罪章的干擾作證罪立法方向背道而馳。

再者，目前無替代措施可防止勾串，刪除該羈押原因，嚴重影響打擊犯罪及向上溯源。現今犯罪型態多有共犯結構，甚至趨於集團性、組織性，如國人深惡痛絕的詐欺案件、虐童犯罪、戕害民主基石的貪瀆、賄選案件，乃至於威脅國家安全、經濟命脈的共諜案件、營業秘密犯罪，均存在勾串之風險及可能性。

黃謀信指出，現行羈押替代處分措施，僅能防止被告逃匿，均無從防止被告勾串滅證。若刪除此一羈押原因，則無法透過羈押以防免勾串，將使被告得在第一時間脫身，迅速串供證，偵查機關難以有效鞏固事證、溯源斷根、澈查犯罪網絡，顯然背離國民法律感情，並衝擊社會治安，危及民眾權益。

法務部認為，羈押制度不可因個案遭摧毀，修法若罔顧公共利益，將淪為犯罪者保護傘；司法是社會正義最後一道防線，法律制度應發揮捍衛社會安全，保障民眾權益及抗衡犯罪，若草案通過，將使司法難以發揮功能，真實發現受阻、刑罰權落空，社會安全與民眾權益都將遭到嚴重侵害。

最後，黃謀信強調，現行羈押規定，有嚴格的法律要件，並需有事證相佐，由法院依全部卷證資料綜合審酌後，依比例原則審酌裁定，並非檢察官可任意主張，此即「法官保留」制度，已充分確保被告基本人權。

近4年地檢署查獲電信詐欺集團案件數，呈現逐年攀升趨勢。（記者陳彩玲攝）

今年至7月底全國羈押禁見總數2154人，其中有逾5成為詐欺案件。（記者陳彩玲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法