    首頁　>　政治

    政院未編這2項預算 白委林憶君批：嚴重挑戰憲政體制

    行政院長卓榮泰表示，未將「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」編入明年度預算中，將針對這兩案提出釋憲；民眾黨立委林憶君痛批，這種做法不僅是對立法院職權的踐踏，更是對憲政體制的嚴重挑戰。（資料照）

    行政院長卓榮泰表示，未將「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」編入明年度預算中，將針對這兩案提出釋憲；民眾黨立委林憶君痛批，這種做法不僅是對立法院職權的踐踏，更是對憲政體制的嚴重挑戰。（資料照）

    2025/08/21 15:48

    〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今表示，未將「警察人員人事條例」、「軍人待遇條例」這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲，未來視釋憲的結果，做必要的調整。民眾黨立委林憶君痛批，行政院竟以「爭議性」為由自行排除，甚至聲稱要透過釋憲來「確認」，這種做法不僅是對立法院職權的踐踏，更是對憲政體制的嚴重挑戰。

    林憶君指出，行政院若認為法律有違憲疑慮，確實可以進行釋憲，但在憲法解釋出爐之前，仍必須「依法行政」，不得先行拒絕編列；如今卻以「釋憲」為藉口，直接違法不編，這不僅是怠惰，更是赤裸裸地帶頭違法。

    「行政院此舉，已明顯違背法律規範！」林憶君認為，更令人擔憂的是，這樣的行為一旦成為慣例，將導致憲政體制的失衡，讓行政權擴權，未來的行政部門都將得以逕行恣意解釋、挑選是否執行立法院通過的法律，不顧國會的立法和監督，嚴重破壞憲政運作與權力分立制度。

    林憶君強調，「軍人待遇調整」、「警消退休條例」都是經過國會審議、法律明確規範的政策，代表國家對軍警消的承諾與保障，但行政院卻刻意規避、藉詞拖延，罔顧最辛苦、最應被保障的基層人員，這不但是對全體國軍、警察、消防人員潑了一桶冷水，更無疑是直接漠視的粗暴做法。

    林憶君要求，行政院應立即更正錯誤，依法補足義務性支出，切勿以「釋憲」做為拖延戰術，政府應展現對法治的尊重，而不是任意踐踏法律、違法亂紀，否則只會讓社會大眾對憲政體制徹底失去信任。

