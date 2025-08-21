獨家》透過校內刊物鼓吹統一、批總統 台北歐洲學校校董陳長文挨批違教育中立

陳長文透過校內刊物鼓吹兩岸統一，並批評總統賴清德違背憲政責任。（翻攝畫面）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北歐洲學校每年都會透過校內刊物發布過去一年辦學成果，本報獨家掌握該校董事長、前海基會秘書長陳長文，透過刊物鼓吹兩岸不應放棄追求多元而統一的共融願景，並批評總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」違背憲政責任。家長批評，陳長文透過刊物書寫此類政治議題非常不適當，許多家長都覺得很不開心。記者致電歐洲學校，截稿前未獲回應。

一名家長指出，每年台北歐洲學校在暑假期間都會發布刊物，向家長以及學生報告過去一年來的辦學成果，以及介紹來年的師資變動等，另外也會有校長勉勵話語等。

今年董事長陳長文則特別於刊物內透過一封中英文雙語信件，分享世界局勢的變動，不過內文卻提及，台灣面臨中國人民解放軍日趨頻繁的軍事演訓，自總統賴清德將中國定義為「境外敵對勢力」以來，軍演頻率與日俱增，兩岸情勢日益緊繃。

陳長文批，賴清德忽略作為國家元首應履行憲政責任，即「為因應國家統一前之需要」，推動「良制一國」制度建設；他並舉，歐盟前身為歐洲煤鋼共同體，便是於二戰後，法國與西德成就歷史性和解，若法、德可超越歷史恩怨邁向融合，「台灣與大陸之間亦不應放棄追求多元而統一的共融願景」。

投訴家長表示，家長們一直以來都知道陳長文偏藍立場，但利用學校刊物表達讓許多家長們都感到非常不適當，很多人甚至用「噁心」來形容此舉。

他認為，陳長文至少有三點不適當，第一就是在刊物內批評總統違反憲政責任，媒介不合適，董事長的話也可能被認為代表學校立場；第二，陳還標榜「兩岸統一」這類非主流民意支持概念，有所不妥；第三，陳長文將中國對於台灣的文攻武嚇都歸咎於台灣的責任，而從不檢討對岸的不良行為，讓他覺得很離譜。

民進黨北市議員趙怡翔認為，政治論述出現在校刊上確實相當不妥，也有違校園政治中立等相關原則，尤其台北歐洲學校學生包括來自外交使節、外商及國際媒體家庭，藉由該校年刊做政治及兩岸立場上的宣傳，難免會令人認為這具有政治目的，非常不恰當。任何學校還是應該將教育回歸教育本質，尤其校方或董事會都應特別注意避免將校園被視為政治論述的傳遞平台。

