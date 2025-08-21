為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    政院拍板總預算撥補勞保1200億 台電未獲撥補

    行政院會今天通過明年度總預算案，歲入編列2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，其中撥補勞保1200億元。（行政院提供）

    行政院會今天通過明年度總預算案，歲入編列2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，其中撥補勞保1200億元。（行政院提供）

    2025/08/21 15:34

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過明年度總預算案，歲入編列2兆8623億元、歲出編列3兆350億元，其中撥補勞保1200億元，健保部分則預計透過韌性特別條例匡列撥補200億元；台電雖未獲撥補，但韌性特別條例也規劃強化電力韌性200億元給台電。

    政院連7年撥補勞保基金累積挹注5170億元，外界關注勞保、健保是否獲得撥補，行政院主計總處公務預算處長許永議在院會後記者會說明，總預算撥補勞保部分規劃撥補1200億元；另外，未來韌性特別預算中，也有規劃撥補勞保100億元。

    健保部分，衛福部會計處長張育珍在記者會說明，韌性特別預算未來擬撥補健保200億元。115年度預算在健保基金保險收支部分淨短絀673億餘元，依法要收回安全準備來填補，整體而言，115年底的安全準備餘額約為794億元，折合整個保險給付大約還有104億元，目前來講健保財務狀況還是可以支持到115年。

    明年度總預算未撥補台電，電價是否調漲，經濟部次長賴建信表示，經濟部對於電價秉持的原則就是尊重專業，電價議題將在電價審議委員會中討論。

    至於台電財務結構，賴建信指出，因為台電發電結構裡面來源價格因素非常重要，因此經濟部除每週關注國際油價、天然氣價格變動，另外也每個月對接了解台電開源節流落實情形，像是積極開源部分，台電在混合30%綠電的「RE30」低碳電力可以增加一點收入，此外也已經要求台電透過公司治理來節流。

