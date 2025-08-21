彰縣藍白合有望？民進黨回擊：政治算計非縣民之福 綠營會推出最強人選。

民眾黨立委張啟楷與彰化縣長王惠美在縣府記者會「同框」。（民眾提供）

2025/08/21 15:36

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨立委張啟楷今天（21日）與國民黨籍彰化縣長王惠美在縣府記者會「同框」，並首度鬆口「要成為彰化最好的人選」，強調藍白一定合。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，政治算計，並非縣民之福，綠營會推出最強人選。

楊富鈞表示，彰化縣民需要的是了解彰化，並且深耕彰化，能夠為彰化做事的縣長人選，而不是為了選舉而來，這樣不是地方縣民的期待。

楊富鈞指出，民進黨中央的選對會已成立，彰化縣列為徵召區，縣長提名不會辦理初選，如果有意參選人沒有共識，將會由選對進行綜合評估，評估項目當中會參考民調數字，以及其它指標，但民調並非為唯一參考選項。

楊富鈞強調，彰化縣目前有意爭取提名的人選，都已掛起宣傳看板，無論是2位現任立委黃秀芳、陳素月，或是前任彰化市長邱建富、以及現任彰化市長林世賢，這4人都是深耕彰化，擁有豐富的問政經驗，每個都是強棒。

因此，民進黨在彰化縣將會推出最強的人選，楊富鈞表示，綠營會做好自己的準備，在公平良性競爭下，提名最有地氣、最強、最適合的人選，這才是縣民之福。

立委黃秀芳也掛起看板，表態爭取民進黨彰化縣長選舉提名。（取自黃秀芳臉書）

立委陳素月也掛起看板，表態爭取民進黨彰化縣長選舉提名。（取自陳素月臉書）

彰化市長林世賢很早就表態要爭取民進黨縣長選舉提名。（取自林世賢臉書）

前彰化市長邱建富表態爭取民進黨彰化縣長選舉提名。（取自邱建富臉書）

