    政治

    被爆喊師父「老公」 林岱樺首曝感情世界：從政前曾有短暫戀情

    立委林岱樺今上電台接受資深媒體人黃光芹專訪。（林岱樺團隊提供）

    立委林岱樺今上電台接受資深媒體人黃光芹專訪。（林岱樺團隊提供）

    2025/08/21 15:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對日前週刊爆料與通法寺住持釋煌智曖昧對話喊「老公」，立委林岱樺今上電台接受資深媒體人黃光芹專訪，強調拼湊的東西是假的，願坦然接受社會檢驗，並誓言若當選高雄市長，將設專責機構保障司法人權，尤其是網路霸凌與性別羞辱。

    林岱樺也首度曝光感情世界，提及自己從政前有過短暫職場戀情，但全心投入政治工作後，即全心投入民眾服務，無八卦傳聞。

    林岱樺說，週刊報導絕非事實，今選擇站出來回應也並非只為自己，而是認為連女性國會議員都可能會在性別羞辱中被擊倒，未來無數女性是否面臨同樣羞辱？

    對於週刊爆料，林岱樺直球回應拼湊的東西是假的，願坦然接受社會檢驗，並點名「同時掌握媒體與檢調的不肖勢力」才是真正的暗黑勢力，她認為此類不實爆料並非單一事件，若不改變歪風，國家司法威信絕對會為此動搖。

    她同提到，面對週刊報導造假事件，若有機會擔任市政首長，將設立專責機構，保障人民司法人權，尤其針對網路霸凌與性別羞辱，政府不能再漠視無作為。

    媒體人黃光芹詢問、後面是否還有更多爆料？林岱樺認為爆料跟抹黑不會停止，當她成為最透明、經得起考驗的候選人，才能回應高雄市民的期待。

    熱門推播