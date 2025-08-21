為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823罷免投票倒數 民團憂親中爭議法案恐三讀闖關

    六大親中法案爭議內容。（製表：記者陳鈺馥）

    2025/08/21 15:15

    〔記者謝君臨／台北報導〕823第二波罷免投票倒數計時，目前國會朝小野大的版圖依舊，民團示警，藍白恐在下個預算會期大幅刪、凍明年度中央政府總預算，並要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案，包括中配入籍年限6年改為4年、離島建設條例、國家安全戰略法，以及「兩岸內戰關係尚未結束」等相關修法。

    海軍退役上將、國民黨立委陳永康領銜提案修正「兩岸人民關係條例第29條條文」，擬將禁限制水域的劃設權限從國防部移轉至海委會，並於提案中聲稱兩岸仍處於「內戰未終結狀態」，國防部對修法表達反對，並示警禁限制水域倘改由海委會公告，藉此「淡化主權」，將引發國際社會誤認我國「退讓主權」疑慮。

    國家安全戰略法草案，同樣由陳永康提出。民團痛批，該法案有3大違憲顛覆之處；第一、剝奪總統的國安戰略「制定權」；第二、架空總統與國家安全會議的決策權；第三、年度國家安全應辦事項，行政院應併同年度預算提出於立法院，並與預算審查高度結合。若法案通過，立法院將過度染指國安事務。

    有關中配入籍年限，國民黨立委過去一年數度提案將中配取得我國身分證的年限從6年縮短為4年，引發修法替中國洗人口等批評聲浪。對此，有民進黨立委提案主張中配申請台灣身分證應放棄原有國籍，也有提案認為中國人民入籍應宣誓效忠台灣。另有民團主張，中國人就是外國人，入籍年限應由6年改為8年。

    離島建設條例部分，由國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提案修法，引發爭議。民團指出，該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路，更對台灣的國家安全、台美關係、健保量能及民生經濟等帶來六大衝擊。

