政院拍板明年軍公教不調薪 教團：薪資審議應法制化

政院拍軍公教明年不加薪，遭全教總抗議。（資料照）

2025/08/21 15:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕因應財劃法修法、關稅、普發一萬元等多重因素，行政院昨拍板軍公教明年不加薪，全教總對此批評，政府施政總是犧牲公教人員權益，對退休基金之永續亦無實際作為，應透過為公教加薪帶動正向循環，同時也應讓薪資審議法制化，避免淪於黑箱。

行政院會今通過「115年度中央政府總預算案」，明年度總預算歲入2兆8623億元、歲出3兆350億元，但未包含軍公教調薪方案。而針對公教退撫基金之撥補比照今年，仍舊採取分20年撥補之方案，遭到全教總表達抗議。

全教總認為，政府應帶頭為公教加薪，並應杜絕黑箱、儘速完成法制化。公教待遇調整之所以備受批評，關鍵在於現行調薪機制的不透明，握有具體建議權的「軍公教員工待遇審議委員會」，既缺乏法律授權，又完全排除基層代表，最終拍板權則在行政院長。

全教總主張，「破除黑箱、開放參與、建立制度」，要求政府善待員工，主動為公教加薪，帶動正向循環，同時籲請國會盡速完成薪資審議法制化進程，並建立能明確因應通貨膨脹，足以吸引優秀國民任職之待遇調整機制，調薪應反映當前經濟社會情勢。

關於退撫基金之撥補，全教總提到，自111年立法院三讀通過政府應依精算報告撥補退撫基金新、舊財務缺口以來，行政院已連續2年短編，按退撫基金第9次精算，基金財務缺口又比第8次精算更加惡化。而行政院今年又再度短編，明明有總支出較少的「分10年撥補方案」，行政院卻執意採取總花費更多，且不利於健全基金財務的「20年撥補方案」，予以嚴厲譴責。

全教總表示，為確保基金永續，政府應依最新精算分10年撥補退撫基金，依最新第9次精算，若分10年撥補（114至123），公教每年應分別撥補201、136億元，行政院除應依10年撥補方案足額編列預算外，亦應補足113年後短編之差額，以確保基金永續。

