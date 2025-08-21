115年總預算 賴清德揭櫫5大重點 盼政院以最通俗語言溝通爭取支持

行政院今日公布115年度中央政府總預算案，賴清德總統透過臉書強調，明年度預算有五大重點，並指出，預算目的在於落實政策，也在回應民意殷切期盼。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/08/21 15:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕行政院今日公布115年度中央政府總預算案，賴清德總統透過臉書強調，明年度預算有五大重點，並指出，預算目的在於落實政策，也在回應民意殷切期盼。他期勉行政團隊，務必發揮整體團隊的溝通力與協商力；從首長做起，以最簡單、最通俗的語言，使用最便利的傳播途徑，向立委溝通，向社會大眾說明，爭取最大的支持。

總統首先說，明年度的總預算，在嚴峻的國內外情勢下，依然編出有亮點的預算，非常不簡單。他並指共有五大重點：首先，嚴守財政紀律。115年度歲入編列2兆8623億元，因為新版財劃法影響，需舉借債務4000億元。這讓總預算的籌編任務非常艱鉅。另外，每人「基本生活費」扣除額，將比今年再調高3000元，長照特別扣除額也將調高50%、到18萬元，無論是單身青年、四口之家，或是三代同堂，在明年繳稅時，都能減輕負擔！

請繼續往下閱讀...

第二，總統說，115年度國防部主管預算比今年度約增加20.1%，同時，加計其他特別預算及基金，按照北約標準，國防預算合計共9495億元，已達GDP的3.32%，向世界展現，台灣積極提升自我防衛能力的決心。

他指出，第三、精進社福保障。衛福部主管預算較今年增加203億元；同時，「百億癌症新藥基金」經過連續2年的預算挹注，也已經達成！此外，長照3.0正式上路，預算增幅達將近25%！將會擴大服務對象、增加據點內容，達成健康與在地老化、安寧善終的願景。未來入住機構式的長照補助，也將從每個月1萬元，提高到1萬5000元。

第四，賴清德說，積極發展產業新亮點。五大信賴產業將增加66億元的投注，AI新十大建設，更是大幅提升85%的預算，讓台灣持續成為國際產業變局中的重要角色，站穩全球供應鏈的關鍵地位。而因應台美對等關稅變數衝擊產業和經濟，「中小微企業多元振興發展計畫」預算也將在明年約增加5.3%。

賴清德表示，第五，全力挺台灣、強化整體社會韌性。115年度的整體治水經費，總共達到537億元，大增52.4%！為更有效打擊詐欺犯罪，精進加強打詐，守護國人財產安全；明年，整體打詐預算相較於今年度，再大幅提升約26.5%。下個月即將成立「運動部」，明年的體育經費大幅增加40.9%！要落實「讓運動成為日常，以運動壯大台灣」的目標。同時，也要大力推動均衡台灣重大建設，預算提升438億元，將以近,000億元的規模，促進區域均衡發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法