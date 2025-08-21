為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    親中言論發酵？館長「小草」流量狂減 他曝驚人變化：涼了

    網紅館長「陳之漢」，自7月26日大罷免結束後，網路聲量漸漸降低。（左資料照，右擷取自聲量看政治粉專，本報合成。）

    2025/08/21 18:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅館長「陳之漢」，自7月26日大罷免結束後，網路聲量漸漸降低，近日又因諸多親中言論引發爭議，流失部分支持者。粉專「聲量看政治」透露，館長7月30日「直播觀眾數聲量」還有19萬，現在一路狂貶，昨日在泛藍直播觀眾數還有1萬8，但「小草」的直播觀眾數只剩下270，「那館長差不多了啊！」

    粉專「聲量看政治」發文解釋，他使用的系統，會抓取泛藍、泛綠、小草、泛紅等四大四大政治族群的YouTube上，各自開直播討論館長的數據。而館長的直播觀眾數聲量，從7月30日19萬一路狂貶，昨天雖然在泛藍的觀眾數聲量還有1萬8，但小草的直播觀眾數只剩270。

    「真假？」粉專自己都嚇一跳驚呼，這個數據如果沒有API偵測上的bug的話，「那館長差不多了啊！」後續他確認數據回報穩定後，也忍不住表示「館長涼了」。他解釋，因為是四大政治族群開直播討論館長的數據，因此，不一定有當事者自己的數據，因為，當當事者沒有沒標籤自己的名字的時候，API會擷取不到該關鍵字的資料庫數據。

    粉專指出，以上意思就是，館長在726之後，不再被大量的tag討論。這其實也是資源退出的意思，除了自己的數據之外，他者視角對當事人的討論，當然也必須要有資源的支持與投放，或者他們的話題真的足以引發所有族群的興趣與引戰，才能製造聲量輿論風向的效果。「他自己的直播可能依舊還是有數字，只是那個數字的真假大家也了然於心，至於別人對他的tag討論，就跟民調一樣，縱有操控，但依舊看得見趨勢。」

