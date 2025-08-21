為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新北去年賸餘1.7億人事費 議員促回饋基層公務員

    新北市議員黃淑君表示，去年新北市人事費賸餘1.7億元，建議回饋基層公務員，研擬獎勵措施。（黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君表示，去年新北市人事費賸餘1.7億元，建議回饋基層公務員，研擬獎勵措施。（黃淑君提供）

    2025/08/21 15:06

    〔記者賴筱桐／新北報導〕近年公務體系招攬人才不易，尤其都會區業務繁重，公務員出現離職潮或出走潮。新北市議員黃淑君表示，新北市去年賸餘人事費用高達1.7億元，建議市府回饋給基層公務員，研議「加給」與「獎勵」措施，提升公務員待遇與留任誘因。市府人事處回應，將持續向中央爭取相關福利和待遇。

    黃淑君說，新北市是全國人口最多的直轄市，市政業務龐大、人事負擔沉重，卻長期面臨「人多事雜、編制不足」的窘境，公務員加班成為常態。這筆人事費用原本是用來補充公務員人力，由於人才招募不易、缺額持續存在，導致經費閒置，未能發揮實際效益，既然這筆經費屬於人事編列，就應該合理回饋給第一線基層公務員，而不是任其閒置。

    黃淑君指出，依據《公務人員俸給法》及相關規定，地方政府雖然不能自行創設新的固定性待遇項目，但在現行法規允許範圍內，仍可透過「繁重加給」、「專業加給」、「加班費」及「獎勵金」等方式，讓基層員工獲得實質補助。她建議市府積極研議「加給」與「獎勵」措施，提升公務員待遇與留任誘因，未來才更容易補足缺額，提升行政效率。

    人事處表示，有關各機關學校員工的待遇、福利、獎金及其他給與事項，均屬中央權責，市府將持續積極向中央爭取相關待遇與福利，以利吸引優秀人才，並強化留才。

