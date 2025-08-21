為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院修憲委員會25日首次開會 藍綠白完整名單曝光

    立法院會本月初在朝野無異議下決議組成修憲委員會，各黨團依政黨比例推派代表，定於本月25日舉行首次全體委員會議，各黨團成員名單今天出爐。（記者李文馨翻攝）

    立法院會本月初在朝野無異議下決議組成修憲委員會，各黨團依政黨比例推派代表，定於本月25日舉行首次全體委員會議，各黨團成員名單今天出爐。（記者李文馨翻攝）

    2025/08/21 14:59

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會本月初在朝野無異議下決議組成修憲委員會，各黨團依政黨比例推派代表，定於本月25日舉行首次全體委員會議。各黨團名單近日出爐，民進黨團本會期幹部柯建銘、吳思瑤、陳培瑜入列，國民黨團新會期黨團三長傅崐萁、羅智強、林沛祥也在名單內；民眾黨團則由黨團總召黃國昌，以及具法學背景的黃珊珊、劉書彬擔任。

    本屆修憲委員會的組成，依政黨比例由國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、台灣民眾黨團推派3人組成，推派名單將於今日中午12時前至議事處彙整，逾時視同放棄，並定於25日舉行立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會議 。

    回顧本屆立委及黨團所提修憲案，包括民進黨立委林宜瑾、吳沛憶提出18歲公民權，民進黨立委陳亭妃提出廢除考試院、監察院，以及民眾黨立委黃國昌提案廢除監察院。

    修憲委員會名單如下：

    國民黨：傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

    民進黨：柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城 、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、郭昱晴、林月琴。

    民眾黨：黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播