立院修憲委員會25日首次開會 藍綠白完整名單曝光

2025/08/21 14:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院會本月初在朝野無異議下決議組成修憲委員會，各黨團依政黨比例推派代表，定於本月25日舉行首次全體委員會議。各黨團名單近日出爐，民進黨團本會期幹部柯建銘、吳思瑤、陳培瑜入列，國民黨團新會期黨團三長傅崐萁、羅智強、林沛祥也在名單內；民眾黨團則由黨團總召黃國昌，以及具法學背景的黃珊珊、劉書彬擔任。

本屆修憲委員會的組成，依政黨比例由國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、台灣民眾黨團推派3人組成，推派名單將於今日中午12時前至議事處彙整，逾時視同放棄，並定於25日舉行立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會議 。

回顧本屆立委及黨團所提修憲案，包括民進黨立委林宜瑾、吳沛憶提出18歲公民權，民進黨立委陳亭妃提出廢除考試院、監察院，以及民眾黨立委黃國昌提案廢除監察院。

修憲委員會名單如下：

國民黨：傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

民進黨：柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城 、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、郭昱晴、林月琴。

民眾黨：黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

