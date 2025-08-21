紅色滲透校園！ 台灣39間學校藏共產黨組織 建中、板中淪陷

「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，有建中共產黨、永春共產黨、成功高中共產黨、板中共產黨等參與其中。（圖擷取自IG）

2025/08/21 14:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕紅色滲透高中校園！台灣多間高中陸續出現共產黨相關組織，由建國中學共產黨建立的「台灣校際共產聯合會」，高達39間學校有同類型組織。對此，熟稔兩岸問題的官員今日受訪表示，相關單位會來研究如何處置；學者指出，這些高中社團背後資金從哪邊來的，有誰在參與串連，都應該受到外界檢視。

據瞭解，建中共產黨由學生成立，所設IG帳號表明「以民主方式推動共產黨在建中的執政，並促進建中的高速改革，以及傳播正確的共產主義想法」，但又聲稱「本黨與中共無關」。

該組織更組成「台灣校際共產黨聯合會」設有主席、決策委員會和獨立委員會，下面更細分為「校組織」、「校主席（代表）」、「校委員會」。

「台灣校際共產黨聯合會」的決策委員會，則有建中共產黨、永春共產黨、成功共產黨、板中共產黨、台灣匿名委員會等。其他還有麗山共產黨、淡商共產黨等分布在幾個學校之中。

值得注意的是，該組織安排寒暑假各舉辦一次常會，開放會員申請表單，疑似在各高中校園招攬學生加入名為共產黨的學生社團。

熟稔兩岸事務的官員表示，從「刑法」100條修正之後，通常會認為這屬於言論自由範圍，但現在這是新的狀況，會再討論要如何處置。

東海大學陸研中心主任林子立今日受訪指出，中共利用台灣的言論自由在做統戰滲透，不只是對台灣，之前在全世界設立孔子學院就是這樣做的，藉此影響當地民眾，背後有中國的資助。

林子立指出，中國對台灣有併吞主張，透過各種方式分化台灣社會，建議相關學校的高中學生可以跟這些支持共產黨的學生公開辯論，辯論民主自由與共產極權的差別，中國光鮮亮麗的成功背後有多少悲哀的事情發生。

「中共很懂得利用高中生，除非這個社團有明確要推翻政府，不然很難禁止！」他強調，中共會用各種手段統戰滲透，這種情況有必要廣泛讓全國民眾知道，到底為何要組織這些高中社團，背後的資金是從哪邊來的，誰在參與、做串接工作，這些人真的了解共產主義嗎？這種組織應該要受到外界的檢視。

