核三重啟公投在即 澎湖藍白陣營前進市場爭取支持

國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，領軍前往北辰市場宣傳理念。（陳雙全提供）

2025/08/21 14:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對823核三延役公投進入最後倒數，澎湖藍白陣營都動起來，先是國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全領軍，前進北辰市場請託；隨後馬公市代會副主席莊國輝今（21）日率領澎湖民眾黨成員，走入市場與民眾近距離交流拜票。

陳雙全率隊到馬公市北辰市場，向大家宣導8月23日即將舉行的「同意核三延役」公投案。誠懇的呼籲民眾踴躍投票，以實際行動支持國家能源安全。核三延役不只是攸關澎湖與全台灣的用電穩定，更與我們的民生與經濟發展息息相關。在全球積極減碳的趨勢下，核能依然是最穩定、低碳且可負擔的能源選項。

國民黨澎湖縣黨部將持續深入各鄉市與大家面對面交流，讓更多民眾理解核能的重要性。

莊國輝表示，外界對「核廢料」與「地震帶安全」的疑慮，其實都有專業解方。核電廠已建置完善的濕式與乾式貯存設施，並參照美國、日本、南韓等延役經驗進行安全管理；而核三廠更已提升耐震標準至1.384G，遠高於國際規範，足以因應地震與海嘯等挑戰。

莊國輝強調：「台灣沒有本錢拒絕核能！」在能源困境與區域安全挑戰下，應將核能選項交回台電管理，核三若能安全使用，就應繼續發揮作用，並同時兼顧環境保護與能源穩定，減少空氣污染，彌補再生能源間歇性不足的缺口。呼籲823公投是攸關國家未來的重要抉擇，唯有以理性、專業、科學為基礎，才能確保台灣在國家安全、民生經濟與永續發展上穩健前行。

民眾黨澎湖縣黨部，由馬公市代會副主席莊國輝領軍北辰市場請託。（莊國輝提供）

