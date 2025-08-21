為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「人員落海警示器」採購涉中國貨爭議 監委促國防部檢討契約及跨軍種救援

    海虎潛艦曾發生值勤官兵意外落海，國防部決定擴大採購「人員落海警示器」。（資料照）

    海虎潛艦曾發生值勤官兵意外落海，國防部決定擴大採購「人員落海警示器」。（資料照）

    2025/08/21 14:36

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院外交及國防委員會今（21）日審議通過賴鼎銘委員、蕭自佑委員、葉宜津委員所提「陸、海、空軍採購人員落海警示器案」調查報告。報告指出，因海虎艦人員落海事故，國防部於去（2024）年1月間，由各軍種緊急辦理「人員落海警示器」採購，然契約規範與履約情形存有爭議，且三軍裝備規格缺乏共通性，恐影響落海官兵緊急救援成效，監察院督促國防部全面檢討改善。

    報告指出，審計部查核陸軍司令部該採購案，其中部分零組件疑涉中國產製，且檢測報告亦由中國檢驗實驗室出具，疑不符契約規定。國防部則回應，所指中國產製設備僅為廠商所委託檢測實驗室所使用器材，並非履約產品零組件，且契約僅要求產品應符合國際認證，並未限制檢測實驗室地點或檢測設備產地。

    監委調查發現，採購契約條文對檢驗要求與產品零組件來源規範仍有不明確之處，委員認為國防部應通盤檢討並修正契約條文，以杜爭議。

    另，針對海軍司令部辦理同類採購，規劃初期即指定特定廠牌，以緊急需求為由採限制性招標，審計部提及有規避公開招標程序、且採購單價較空軍採購案高等情，疑涉違反公平採購原則。惟據工程會、國防部說明，以及本案調查發現，該採購攸關官兵生命安全，且海軍新造艦合約廠商台船公司已有採購該廠牌型號之經驗，為確保最短時效內取得足夠裝備配發官兵，採限制性招標仍屬符合政府採購法「公平、公開」並兼顧「效率與功能」之原則。

    報告亦指出，空軍所辦理的採購案，審計部關注交付裝備防爆規格疑不符契約規定。經國防部函請具防爆規格檢測能力的工研院實驗室確認，得標廠商交付之「人員落海警示器」防爆等級與契約要求屬同等級，適用於相同防爆環境，應符合契約規範。

    綜合各軍種相關採購案，監委強調，國防部為因應海上突發事故而緊急採購「人員落海警示器」裝備，卻由陸、海、空軍分別辦理，導致不同技術規格並存，缺乏共通性與整體性救援規劃。倘若救援訊號無法為搜救單位即時且正確接收，勢將延誤救援時效，影響官兵安全。監委認為，國防部應檢討跨軍種裝備整合、救援成效評估及跨單位救援演訓規劃，以提升海上緊急救援成效。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播