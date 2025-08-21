江怡臻批綠提案新北普發4萬6「瞎」 溫朗東爆料：她不在議場在上通告

江怡臻批民進黨還在降智之亂，4萬6000元這個數字更瞎，要卓冠廷「不如談粉底液好了」。（圖擷自臉書）

2025/08/21 14:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民，普發現金4萬6000元，新北市議員卓冠廷稱沒有任何一個議員正式提出異議，已送交市府研議。新北市議員江怡臻對此在臉書發文批評「降智」、「瞎」，結果臉書遭網友灌爆，要她不要阻擋發現金，也有網友質疑，如果國民黨議員反對，為何不現場提異議？對此，媒體人溫朗東發文爆料，在議會提交該案的當下，「市議員江怡臻沒在議會，在電視台上通告。」

新北市議會民進黨團昨天（20日）提案普發現金4萬6000元，送交市府研議，卓冠廷稱「議會無異議通過，交新北市政府研議」，引發藍營不滿，稱：「只是一般性提案，由議會轉給市府研議，沒有經過議會議決的程序。」江怡臻更批，民進黨還在降智之亂，4萬6000元這個數字更瞎，要卓冠廷「不如談粉底液好了」。

不料，她的粉專遭到大量網友湧入留言稱：「為什麼要阻止？」「好意思中央發地方不發？」還有網友質問：「妳當時不在場嗎？怎麼不擋？」

對此，溫朗東今日在社群平台發文表示，新北市議會通過將普發現金4萬6000元案送交市府研議那當下，「市議員江怡臻沒在議會，在電視台上通告。」

溫朗東表示，上通告沒什麼，但江是新北市議員，開議的時候翹班，不反對普發，事後才夥同新北市長侯友宜不讓人民拿錢。「妳可以領通告費，新北市民不能領現金？」溫朗東指出，一個月前，江怡臻才在臉書說出「拜託，人民拿回自己繳的稅金，有什麼不對？」「韓國都能發現金 台灣到底在卡什麼？」等言論，現在中央發了，新北市議員呂家愷說要跟進，「侯友宜發不了46000，發個零頭6000元總可以吧？」

新北市議會召開臨時會，民進黨團提案要求新北市府還稅於民。（資料照）

