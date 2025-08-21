政院不編軍人加薪預算 徐巧芯：軍人看不起賴清德如何抗中保台？

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/08/21 13:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院院會今（21）日通過115年度中央政府總預算案，未編列今年在立法院三讀通過的軍人待遇調整及警消退休條例預算，行政院長卓榮泰表示，在送出這本中央政府總預算的時候，也會同時針對這2項提出釋憲。對此，國民黨立委徐巧芯批評違法，三軍統帥賴清德若要求卓榮泰依法編列相關預算，「以後連軍人都看不起你，要如何抗中保台？」

徐巧芯指出，「軍人待遇條例」早在立法院三讀通過，總統也發了「總統令」，行政院並未附議。如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是行政院長卓榮泰重重打臉總統、三軍統帥賴清德。

徐巧芯表示，在法案通過後，軍校招生情況明顯變好，對於我國軍人自願役的招募明確有幫助，當然可以以提升我國的國防戰力。未來國防部更能夠選擇適合的人才加入軍旅，是好事一樁。若卓榮泰倒行逆施，百分之百會讓所有的軍人朋友寒心，降低國軍士氣難道這是民進黨政府在這個節骨眼上希望看到的嗎？

此外，明年若打算增加兩千億國防預算，卻不管不顧國軍的薪資，未來誰要幫你賣命？三軍統帥賴清德若不好好教訓自己的行政院長，要求他依法編列相關預算，以後連軍人都看不起你，要如何抗中保台？讓軍人寒心以後，我國國軍的戰力是增是減，答案非常清楚。

徐巧芯強調，國家不是沒有錢，否則不會增加國防預算到GDP 3%以上，超過兩千億。有兩千億的預算可以支出在國防預算上，卻不願意花450億讓國軍能夠加薪，根本就是不尊重軍人的表現。賴清德先前講的那些國軍可以搭商務艙不僅跳票，現在連三讀通過的法律都想要跳票，這樣的三軍統帥要怎麼帶領中華民國面對未來可能的挑戰？已經許多軍人反應對總統相當失望，希望民進黨政府能夠懸崖勒馬。

