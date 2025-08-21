爆料郭智輝關稅公布日赴宴大翻車 侯漢廷90度鞠躬道歉

侯漢廷烏龍爆料郭智輝，今鞠躬道歉。（擷取侯漢廷臉書）

2025/08/21 13:31

〔記者甘孟霖／台北報導〕新黨籍台北市議員侯漢廷日前爆料，台美關稅談判公布當天，經濟部長郭智輝至飯店赴宴停留3小時。侯漢廷今（21日）承認烏龍爆料，資訊判斷出現重大失誤，引發社會紛擾，他並90度向郭智輝鞠躬道歉。

郭智輝上週被侯漢廷爆料，美國對台課以「20%+N」關稅公告當天，在飯店設宴；經濟部日前表示，該日餐敘是郭智輝受醫界友人邀請出席，郭智輝到場致意並與來賓寒暄後即離席。郭智輝為捍衛名譽，已委託律師提告。

當天出席的台北榮總院長陳威明昨也證實，郭智輝當天只短暫待約半小時，並沒有停留3個小時。

「本人侯漢廷在此向郭智輝部長鄭重道歉，並承擔全責。」侯漢廷今天透過臉書發布道歉影片表示，日前依據消息來源提供的資訊，經初步查證與比對後，做出了郭智輝「在關稅公告當日停留宴席三小時」的結論。

侯漢廷承認，未能嚴謹查核消息來源，在資訊判斷上出現重大失誤，錯怪了郭智輝，並引發社會不必要的紛擾，「在此，我為自己的錯誤，向郭智輝部長、經濟部全體同仁、社會大眾，以及所有信賴我的每一位，致上最深切的歉意」，並且90度鞠躬。

針對郭智輝提告，他表示尊重其透過司法捍衛名譽的權利，將坦然面對，全力配合調查，並承擔應負的法律責任。

他說監督是他的職責，而嚴謹是監督的根本，這次錯誤讓他深刻體認，沒有查證的監督，只會傷害社會信任，未來將更嚴格要求自己，不再讓類似錯誤發生，檢討並建立更嚴謹的來源確認與驗證流程，「各界批評指教，我會虛心接受，並以此作為反省與改進的養分。我將把自八月以來的政論節目通告所得，全數捐給社會福利機構。再次為此錯誤，向郭部長與社會大眾致歉」。

