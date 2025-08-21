為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍白合有望？張啟楷回彰化與王惠美同框 對參選縣長首度鬆口

    民眾黨立委張啟楷（前排右四）參加彰化縣記者會，與縣長王惠美（前排右五）同框。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/21 13:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾黨立委張啟楷今天（21日）來到彰化縣，出席彰化縣政府的「彰化畜產嘉年華」記者會，以貴賓身份坐在彰化縣長王惠美旁邊，更首度鬆口「要成為彰化最好的人選」，讓自己成為最好的選擇，最後一定是藍白合。

    張啟楷說，他今天回到彰化縣，就好像是「回娘家」，因為他曾擔任彰化縣工策會總幹事3年，再次回到彰化，有非常熟悉的感覺。他就任立委之後，因為負責經濟委員會，包括農業也算是經濟委員會，光是服務彰化案件就超過100件。

    而張啟楷一到彰化縣，就來參加彰化縣政府記者會，他也強調，「回家真好」、「只要找到縣長，就可以找到我」，張啟楷在記者會場就坐在王惠美旁邊，王惠美也特別邀請上台致詞，張啟楷直接稱王惠美是他以前的「老闆」，記者會最後的大合照，張啟楷就站在王惠美旁邊。

    張啟楷在會後接受記者訪問時提到，最後一定是藍白合，要共同努力朝整合方向來走。因為民眾黨主席黃國昌有提到他可以選嘉義或是彰化，他認為就是讓自己成為最好的選擇，成為彰化最好的人選。

    民眾黨立委張啟楷首度對參選彰化縣長一事鬆口，強調要成為彰化最好的人選。（民眾提供）

    民眾黨立委張啟楷參加彰化縣府記者會，就坐在縣長王惠美旁邊。（民眾提供）

