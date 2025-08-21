明年度總預算攻防戰開打 吳思瑤籲：在野黨別再為刪而刪

行政院會今通過明年度中央政府總預算案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤盼在野黨切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。（資料照）

2025/08/21 12:53

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會今（21日）通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰指出，因應新版「財政收支劃分法」造成中央財政缺口，須舉債2992億元支應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，這是史上最難編的總預算案，盼在野黨看到行政部門的苦心，切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。

立法院9月將迎來預算會期，明年度總預算案成為攻防焦點。吳思瑤受訪時表示，這是行政部門最辛苦的一次年度預算編列，除了必須應對立法院諸多修法和立法，所連帶衍生的國家財政困難。

吳思瑤回顧，去年度修訂「財劃法」時，估算中央須挹注3753億元給地方；反映在今年編列時，換算須挹注4165億元，雖然地方多拿了財源補助，但相關事權卻沒有一併檢討，許多業務仍由中央執行，使得中央預算捉襟見肘。即便面臨財政困境，行政部門仍編列出符合國家發展所需的預算，推動台灣邁向AI進步大國等政策發展。

為此，吳思瑤呼籲，在野黨立委應看見行政部門的努力和苦心，因為國家只有一個，中央與地方要齊心合作，才能造福人民，且預算是全民的、不分顏色，盼在野黨立委審查明年度中央政府總預算案時，切莫重蹈覆轍，為反對而反對、為刪而刪、為砍而砍，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。

