為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    明年度總預算攻防戰開打 吳思瑤籲：在野黨別再為刪而刪

    行政院會今通過明年度中央政府總預算案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤盼在野黨切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。（資料照）

    行政院會今通過明年度中央政府總預算案，立法院民進黨團幹事長吳思瑤盼在野黨切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。（資料照）

    2025/08/21 12:53

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會今（21日）通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰指出，因應新版「財政收支劃分法」造成中央財政缺口，須舉債2992億元支應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言，這是史上最難編的總預算案，盼在野黨看到行政部門的苦心，切莫重蹈覆轍、為刪而刪，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。

    立法院9月將迎來預算會期，明年度總預算案成為攻防焦點。吳思瑤受訪時表示，這是行政部門最辛苦的一次年度預算編列，除了必須應對立法院諸多修法和立法，所連帶衍生的國家財政困難。

    吳思瑤回顧，去年度修訂「財劃法」時，估算中央須挹注3753億元給地方；反映在今年編列時，換算須挹注4165億元，雖然地方多拿了財源補助，但相關事權卻沒有一併檢討，許多業務仍由中央執行，使得中央預算捉襟見肘。即便面臨財政困境，行政部門仍編列出符合國家發展所需的預算，推動台灣邁向AI進步大國等政策發展。

    為此，吳思瑤呼籲，在野黨立委應看見行政部門的努力和苦心，因為國家只有一個，中央與地方要齊心合作，才能造福人民，且預算是全民的、不分顏色，盼在野黨立委審查明年度中央政府總預算案時，切莫重蹈覆轍，為反對而反對、為刪而刪、為砍而砍，大家可以嚴格審查，但也要合理監督。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播